Памятник полководцу Барклаю де Толли во вторник был перевезен со склада в Риге в Юрмалу — на участок предпринимателя Евгения Гомберга. Об этом сообщает LSM+.

Около половины одиннадцатого утра рабочие начали установку памятника Барклаю де Толли на постамент во дворе дома Евгения Гомберга в Юрмале. Аккуратно подняв скульптуру на тросах, проверили, зайдут ли крепления в пазы. Заполнили отверстия связующим раствором и установили скульптуру на постамент.

Самого владельца скульптуры Евгения Гомберга сегодня в Юрмале не было — LSM+ связался с ним по телефону.

"Мне больше всего жалко вот это красивое место в Риге на Эспланаде, которое испохабили изгадили там, кстати, какие-то бетонные обломки сейчас стоят, когда их ещё уберут. А потом будет гладкая лысая поляна", - заявил Евгений Гомберг.

На этом история с Барклаем де Толли не заканчивается. Евгений Гомберг подал иск в суд, чтобы оспорить решение думы о расторжении договора дарения.

Рижская дума большинством голосов приняла решение убрать памятник и его постамент месяц назад — 16 октября. Несмотря на то, что консультативный совет по памятникам это не одобрил.

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