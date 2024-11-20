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Fоtо: Kārlis Dambrāns/DELFI

В среду, 20 ноября, Рижская дума решила занять 92,6 миллионов евро на реализацию четвертой очереди Южного моста, а именно на строительство Яня Чакстес гатве. Город занимает средства на 30 лет.

Рижская дума решила, используя софинансирование Европейского союза в рамках Фонда Когезии, построить четвертую очередь Южного поста - подъездной путь, требующий строительства Яня Чакстес гатве. Общая стоимость проекта оценивается до 122 732 479 евро.

Ожидается, что европейское финансирование составит до 60 185 896 евро, а доля софинансирования Рижского самоуправления — до 62 546 583 евро. После завершения проекта из средств Фонда Когезии может быть выделено гибкое финансирование в размере до 11 297 998 евро, что позволит уменьшить долю софинансирования Риги.

Проект предусматривает строительство участка Чакстес гатве от Виенибас гатве до улицы Зиепниеккална. В Рижской думе считают, что это улучшит связь транспортной инфраструктуры районов Риги и уменьшит фрагментарный характер магистральных дорог.

Как уже сообщалось, правительство в июле утвердило подготовленные Министерством сообщения правила для привлечения финансирования по программе политики Когезии ЕС на 2021-2027 годы для развития транспортной инфраструктуры Риги — четвертой очереди Южного моста.

Согласно этим правилам, самоуправление может заключить контракт и реализовать проект на сумму 60 миллионов евро до следующего года. Финансирование из Фонда Когезии может быть увеличено после того, как правительство оценит ход реализации проекта.

Рижская думаРигаЮжный мост

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