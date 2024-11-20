С 1 января следующего года в Риге вводятся дума вводятся новые льготы по уплате налога на недвижимость. Скидки будут распространяться на четыре типа недвижимости: новые многоквартирные дома, исторически загрязненные территории, на которых проведена санация, земельный участок, на котором растет охраняемое дерево и общественные здания, в которых, согласно требования гражданской обороны, оборудованы убежища. Такое решение в среду, 20 ноября, приняла Рижская дума.

Цель введения льгот создание городской среды, способствующей качеству жизни, доступности нового жилья, хорошему качеству окружающей среды и устойчивой городской экосистеме, а также стимулирование инвестиций в укрепление внутренней безопасности и гражданской обороны

"С помощью корректировки ставок налога на недвижимость самоуправление имеет возможность дополнительно стимулировать положительные изменения и улучшения по всему городу. Предложением о налоговых льготах, которое сегодня было поддержано, Рижская дума дает четкий сигнал о том, что мы хотим развивать рынок жилья в городе, строить новые многоквартирные дома, нам важна безопасность. Поэтому налоговые льготы будут предоставляться владельцам зданий, в которых будут созданы безопасные убежища для ситуаций угроз и кризисов. Также Рижская дума будет стимулировать очистку ранее загрязненных территорий и сохранение исторических зеленых насаждений", — пояснил мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство").

Кому и какие полагаются новые скидки по уплате налога на недвижимость в Риге?

Новые многоквартирные жилые дома — скидка в 70% от начисленной суммы налога.

Таким образом будет расширена уже существующая поддержка создания нового жилья в Риге - в том числе, арендных квартир. Сейчас уже предоставляются скидки по уплате налога на землю, на которой строится новое многоквартирное жилое здание.

Для получения такой скидки до 15 декабря таксационного года необходимо подать заявку в Финансовый департамент Рижской думы. Льготы будут предоставляться со следующего месяца после регистрации здания в Государственной информационной системе кадастра недвижимости до момента ввода здания в эксплуатацию.

Исторически загрязненные территории, на которых проведена санация — 90% от начисленной суммы.

Учитывая, что процесс санации требует значительных ресурсов при ограниченной поддержке государства и ограниченными возможностями привлечения внешнего финансирования, льготы предусмотрены для стимулирования этого процесса и восстановлений загрязненных территорий.

Для получения льгот до начала таксации 1 октября необходимо подать заявку в Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы для оценки объекта. Льготы будут предоставляться на срок до десяти лет с таксационного года, следующего за датой завершения санации, указанной в заключении. Если санация будет завершена до 31 декабря 2024 года, льготы можно будет получить за оставшиеся годы. Для получения льгот на 2025 год налогоплательщик должен подать заявку в электронном виде в Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы до 1 июля 2025 года.

Земля, на которой растет охраняемое дерево — 25% от начисленной суммы.

Для поддержания и охраны старых деревьев или деревьев местного значения собственник земли должен проявлять особую осторожность, и охраняемое дерево может ограничивать полноценное использование земли. Льготы предназначены для частичной компенсации неудобств, причиненных собственнику земли.

Устанавливается, что сумма предоставленных льгот за одно охраняемое дерево в таксационном году не должно превышать 250 евро, независимо от количества сособственников. Льготы будут предоставляться за весь год, при этом соответствие объекта будет определяться на 1 января таксационного года. Для применения льгот будут использоваться данные из системы охраны природы "Ozols" и Единой информационной системы Рижской думы.

Общественные здания, в которых созданы убежища, соответствующие требованиям гражданской обороны — 25% от начисленной суммы.

Поскольку убежища имеют важное значение для обеспечения внутренней безопасности, заранее предусмотрены льготы, чтобы мотивировать налогоплательщиков участвовать в создании и адаптации таких помещений. Таким образом будет компенсироваться их вклад в общественную безопасность.

Льготы будут предоставляться с следующего месяца после получения заключения компетентного учреждения о соответствии объекта условиям для предоставления льгот. Максимальная сумма предоставленных льгот будет определяться умножением площади убежища, соответствующего требованиям гражданской обороны, в здании на среднюю стоимость строительства за квадратный метр. Информацию будет предоставлять Управление гражданской обороны и оперативной информации. Эти льготы будут предоставляться только после вступления в силу государственного регулирования по данному вопросу - Правил Кабинета Министров о технических требованиях к убежищам.

Электронная связь - обязательна

Финансовый департамент Рижской думы напоминает, что для нескольких категорий налогоплательщиков наличие канала электронной связи (официальный электронный адрес или электронная почта) на 1 января таксационного года является обязательным условием для получения льгот в соответствии с местными нормативными актами.

Для налогоплательщиков, которые соответствуют условиям для получения льгот по налогу на недвижимость, но не получили льготы за 2024 год, поскольку до 1 января текущего года канал электронной связи (официальный электронный адрес или электронная почта) для связи с Финансовым департаментом Рижской думы не был зарегистрирован, есть возможность сделать это в течение текущего года, и тогда льгота будет предоставлена за весь 2024 год. В отношении 2025 года установлено, что если электронный канал связи будет зарегистрирован до 15 декабря 2025 года, льгота будет предоставлена за весь 2025 год.

Уведомление о канале электронной связи можно подать:

• активировав официальный электронный адрес на портале Latvia.gov.lv;

• подав заявление на портале www.eriga.lv (раздел Nekustamā īpašuma nodoklis", услуга "E-dokumentu iesniegums");

• подав заявление, подписанное электронной подписью, на электронную почту: pip@riga.lv;

• отправив заявление по почте или подав его лично в учреждение по адресу: улица Терезес 5, Рига (только по предварительной записи по телефону 67181866).

Дополнительную информацию об условиях получения льгот можно найти на сайте Финансового департамента Рижской думы https://pip.riga.lv/ в разделе "NĪN atvieglojumi" или позвонив на бесплатный информационный телефон 80000850.

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