Проектирование Рижской филармонии - план реконструкции Дома Конгрессов - может быть завершено в течение двух лет, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Рижская дума, объединение "Mark arhitekti un Mailītis arhitekti" и Министерство культуры подписали договоры о начале работы над проектированием Рижской филармонии, также известной как Национальный концертный зал. Для реализации проекта создается Наблюдательный совет, в который войдут представители сторон, участвующих в проекте, включая будущих пользователей филармонии: представителей Латвийского национального симфонического оркестра и Latvijas Koncerti.

В задачи Наблюдательного совета войдёт рассмотрение вопросов, которые могут повлиять на реализацию проекта Национального концертного зала: выполнение проектных работ, включая программы длч помещений, а также другие вопросы, связанные с проектированием. Перед получением разрешения на строительство проект будет согласован с Наблюдательным советом.

Министерство культуры привлекло финансирование из государственного бюджета для проектирования Рижской филармонии и авторского надзора. В соответствии с протоколом о намерениях, подписанным в 2022 году между Минкультом и Рижской думой, объем необходимого финансирования на строительство и порядок его предоставления будут определены в отдельном договоре после завершения проектных работ. Приоритетной моделью финансирования считается реализация проекта строительства с привлечением займа из Государственной кассы.

Объем финансирования, необходимого для строительных работ Рижской филармонии, станет известен после завершения проектных работ в конце 2026 года. Решение о выделении финансирования на строительство филармонии должно будет принять правительство.

Как сообщила агентству LETA министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные"), объем средств, необходимых для строительства, обозначится во второй половине 2026 года. Она отметила, что в настоящее время в проектирование Рижской филармонии вложено около 4,2 миллиона евро из госбюджета. Однако точный общий объем финансирования пока неизвестен и будет определен по завершении проектных работ.

"Когда проектирование будет завершено, необходимо будет оценить различные модели финансирования, например, государственный займ или какой-либо иной формат. В любом случае правительству предстоит принять решение о том, как двигаться дальше," - заявила Агнесе Лаце.

Министр культуры отметила, что вопрос финансирования строительства Рижской филармонии является обоснованным, поэтому важно иметь четкие расчеты о необходимом объеме средств. Лаце считает, что развитие Национального концертного зала следует рассматривать в более широком контексте: какую пользу он принесет городу и экономике в целом. Речь идет не только о туризме или количестве посетителей концертного зала. По мнению Лаце, проект связан с целой экосистемой, которая сформируется вокруг концертного зала.

"Это станет возможностью для Риги позиционировать себя на международной арене. Латвия могла бы стать местом, где можно насладиться качественной классической музыкой, которая у нас создается и исполняется. Мы уже известны этим в мире. Концертный зал обладает потенциалом принести экономические выгоды. Это будет инвестиционный проект, поэтому сотрудничество города и государства столь важно, чтобы все связанные с этим услуги развивались в синергии," - подчеркнула министр культуры.

Лаце также подчеркнула, что срок исполнения договора на проектирование Рижской филармонии составляет два года. К ноябрю следующего года должен быть разработан строительный проект в минимальном составе, а через год — проект в полном объеме. Министр отметила, что планируется создание Наблюдательного совета, в который войдут все заинтересованные стороны — как Рижское самоуправление, так и Министерство культуры, а также будущие пользователи здания. По ее мнению, такой формат взаимодействия важен и для архитекторов, чтобы проект соответствовал всем выявленным потребностям. Лаце заверила, что процесс проектирования будет проходить в регулярном взаимодействии со всеми вовлеченными сторонами.

Министр культуры также напомнила, что в конце октября правительство приняло решение о выделении дополнительных средств, необходимых для финансирования проектирования Рижской филармонии. Лаце подчеркнула, что сотрудничество с Рижским самоуправлением идет продуктивно, поскольку такой подход является наиболее успешным для реализации проектов подобного масштаба, которые важны как для государства, так и для местных властей.

"Этот проект прошёл через разные этапы — остановки и паузы. На мой взгляд, сейчас мы находимся на историческом перекрестке, когда дальнейшие шаги и финансирование на этапе проектирования определены с полной ясностью," — сказала Лаце.

Напомним, что в прошлом году, 12 декабря, в международном конкурсе эскизных проектов для Рижской филармонии победу одержал проект под девизом "Baltic Shine," авторами которого являются объединение — SIA "Mark arhitekti," SIA "Labie koki projekti" и "Mailītis A.I.I.M."

После завершения реконструкции здания Конгресс-центра Рижская филармония станет домом для Латвийского национального симфонического оркестра, хора Латвийского радио и биг-бэнда Латвийского радио.

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