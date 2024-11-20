В качестве претендентов на пост президента Банка Латвии в политических кулуарах называют не только нынешнего руководителя учреждения Мартиньша Казакса, но и других ведущих сотрудников этого банка, сообщили "TV3 ziņas", ссылаясь на неофициальную информацию.
У Казакса в декабре заканчивается срок полномочий. Он сам подтвердил, что готов продолжить возглавлять Латвийский банк, однако политики пока сдержанно комментируют предстоящие выборы главы центробанка, оправдываясь тем, что сначала необходимо принять госбюджет-2025, что запланировано на первую неделю декабря.
Неофициальная информация, полученная "TV3 новостями", свидетельствует о том, что в правящей коалиции существуют разные мнения относительно главы Банка Латвии, и не исключено, что есть те, кто хотел бы видеть другого руководителя центробанка. В кулуарах упоминаются возможные кандидаты, такие как вице-президент Латвийского банка Санта Пургайле и руководитель Монетарного управления банка Улдис Руткасте.
12 декабря 2019 года Сейм избрал Мартиньша Казакса президентом Латвийского банка на пятилетний срок, который начался 21 декабря 2019 года.