Пересмотр состава коалиции в настоящее время не стоит на повестке дня, сказала премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") в передаче "В точке пересечения" на Латвийском радио.

Премьер отметила, что в настоящее время перед правительством стоит много сложных вопросов, мнения по которым различаются, но даже в такой сложной экономической ситуации оно способно достичь соглашения по бюджету, в том числе с социальными партнерами.

"Я не анализировала переговоры о расширении коалиции (...), но оцениваю работу министров, и то, что неэффективно работающий министр может быть заменен, это не исключение", - сказала Силиня, добавив, что правительство должно работать как одна команда и ни один министр не должен мешать совместной работе.

Как сообщалось, в начале ноября "Объединенный список" призвал премьер-министра заменить министра обороны Андриса Спрудса ("Прогрессивные"), а в середине сентября уже в третий раз оппозиция требовала отставки министра сообщения Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные").

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