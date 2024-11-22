Бельгийские правоохранительные органы по запросу Службы государственной безопасности (СГБ) о правовой помощи произвели в начале ноября уголовно-процессуальные действия в брюссельской квартире бывшего депутата Европарламента Татьяны Жданок (Русский союз Латвии). Об этом агентству LETA сообщили в СГБ.

СГБ также подтвердила, что ранее к Жданок был применен статус подозреваемой в в рамках уголовного процесса о возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами. Однако СГБ не уточнила, по какой статье Уголовного закона был применен этот статус и какие меры безопасности были пресечения были задействованы.

Как уже сообщало агентство LETA, в июле этого года СГБ провела уголовно-процессуальные действия на объектах, связанных с Жданок. В результате уголовно-процессуальных действий были изъяты носители данных, записи и документы.

Следственные действия в отношении данной личности проводились в рамках уголовного процесса, начатого в феврале этого года, о возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами.

СГБ в середине марта объявила, что начала уголовный процесс против тогда еще депутата Европарламента Татьяны Жданок о возможном сотрудничестве с российскими спецслужбами.

В конце января служба сообщила прессе, что оценит информацию о возможном сотрудничестве Жданок с российскими спецслужбами. В марте СГБ подтвердила, что продолжает оценку действий Жданок в рамках уголовного процесса, начатого 22 февраля.

Электронная переписка свидетельствует о том, что Жданок как минимум с 2004 года регулярно отчитывалась перед сотрудниками Федеральной службы безопасности России (ФСБ) о своей деятельности и просила деньги на организацию мероприятий, сообщила Балтийского центра расследовательской журналистики Re:Baltica. Переписка попала в распоряжение российского расследовательского издания "The Insider", которое поделилось информацией с "Re:Baltica", эстонским порталом "Delfi" и шведской газетой "Expressen".

Сама Жданок отрицает сотрудничество с российскими разведывательными службами. В своем заявлении для СМИ она не отрицала подлинность электронных писем, но подчеркнула, что считает неприемлемым комментировать содержание личных документов, полученных с помощью хакеров.

"Хочу обратить внимание общественности на то, что взлом личной электронной почты без санкции правоохранительных органов недопустим. Эти действия квалифицируются как кража персональных данных, что само по себе является уголовным преступлением", — говорилось в заявлении Жданок. Политтик утверждала, что не сотрудничала и не сотрудничает с какими-либо спецслужбами.

СГБ конце января в заявлении для прессы дала оценку публично появившейся информации о действиях Жданок в период с 2005 по 2013 год.

СГБ тогда указала, что до 2016 года нормативное регулирование Латвии не предусматривало уголовной ответственности за помощь иностранному государству или иностранной организации в действиях против Латвийского государства, поэтому информация, опубликованная в масс-медиа о периоде с 2005 по 2013 год, не квалифицируется как преступление.

Хотя по оценке СГБ такие действия создавали угрозу Латвийскому государству, о чем служба исторически информировала как государственные должностные лица того времени, так и общественность, привлечение лица к уголовной ответственности за такие действия не было возможным. По оценке самой СГБ, в этот период служба "целенаправленно проводила контрразведывательные и оперативные мероприятия для предотвращения выявленных угроз национальной безопасности".

Согласно оценке СГБS, статус Жданок как депутата Европарламента и обеспеченный этим статусом юридический иммунитет был важным фактором, способствующим ее деятельности в поддержку геополитических интересов России.

В 2016 году СГБ в сотрудничестве с Военной разведкой и службой безопасности и Бюро по защите Сатверсме (SAB) предложила усовершенствовать нормативное регулирование Латвии. Одной из причин, по которой, по мнению службы, были необходимы изменения, было осуществление Россией так называемой политики поддержки соотечественников и другие проявления невоенного влияния, которое также поддерживалось гражданами Латвии.

В результате в 2016 году вступили в силу важные изменения в Уголовном законе, которые, среди прочего, предусматривали уголовную ответственность за помощь иностранному государству или иностранной организации в действиях против Латвийского государства. В то же время следует отметить, что эти изменения не имеют обратной силы, как подчеркнула СГБ в своем заявлении в конце января.

Сейм, в свою очередь, запретил Татьяне Жданок баллотироваться на выборах в Европарламент, которые состоялись в июне этого года. Жданок утратила статус депутата после выборов. До этого она бессменно избиралась депутатом Европарламенты четырежды. В обшей сложности была депутатом Европарламента 20 лет.

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