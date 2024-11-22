С 26 по 30 ноября президент Латвии Эдгар Ринкевич посетит вместе с делегацией предпринимателей Республику Корея.

В рамках визита президент Латвии встретится с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем и другими высокопоставленными должностными лицами, откроет латвийско-корейский бизнес-форум, в ходе торжественной церемонии в Мемориале Корейской войны почтит память латышских солдат, погибших в сражениях Корейской войны, а также посетит Корейскую демилитаризованную зону.

На встрече с президентом Республики Корея планируется обсудить двусторонние отношения, сотрудничество в области безопасности, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью и ядерной безопасностью, особенно в контексте вовлечения Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) в агрессию Российской Федерации против Украины.

Одной из ключевых целей визита является развитие экономического сотрудничества с Республикой Корея, укрепление взаимодействия в таких областях, как фармацевтика, машиностроение, деревообработка и туризм, а также развитие новых направлений сотрудничества, включая биомедицину.

В Корейском войне в составе армии США свои жизни отдали четыре латыша - рядовой Айвар Карлис Саленикс и старшие рядовые Бруно Глазерс, Рудолфс Лиепа и Янис Круминьш.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !