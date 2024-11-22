Из-за недостаточного финансирования базы профессионального образования Огрский техникум на этой неделе организовал обучение дистанционно, сообщила агентству LETA директор техникума Илзе Бранте.

Директор заявила, что проинформировала как Министерство образования и науки, так и Государственную службу качества образования об организации дистанционного обучения в Огрском техникуме с 19 по 22 ноября.

Бранте поясняет, что при быстром росте коммунальных платежей минимальной зарплаты не хватает для базового финансирования профессионального образования, которое не менялось с 2008 года.

"Мы подсчитали, что для полноценного обучения одного ученика потребуется 2400 евро, но в этом учебном году у нас есть только 790 евро", - комментирует Бранте.

Она напоминает, что еще 13 октября прошлого года она обратилась в Минобразования и культуры, сообщив, что из-за быстрого роста коммунальных платежей и расходов на содержание бюджет учебного заведения недостаточен. Очередное заседание министерства состоялось 12 января этого года, которое завершилось рекомендацией зарабатывать самим и обещанием, что через полгода проанализируют финансовую ситуацию в Огрском техникуме и тогда решат, что делать. делать.

"Мы заработали в этом году миллион евро, но даже с этой суммой не можем покрыть все расходы. Мы экономим, где можем, сокращаем частоту уборки помещений, вообще не убираем технические помещения, больше не предоставляем туалетную бумагу в гостиницах по обслуживанию студентов, сделали компостную кучу для сокращения расходов на вывоз листьев, а теперь на четыре дня организовали дистанционное обучение, чтобы хоть как-то снизить счета", - обрисовала ситуацию директор.

Только на этой неделе, 19 ноября, правительство одобрило проект распоряжения, согласно которому с 1 сентября этого года профессиональным училищам будет выделено 977 306 евро из резервных фондов для частичного увеличения базового финансирования профессионального образования.

Огрский техникум получит из этой суммы 100 000 евро. Директор поясняет, что это более чем вполовину меньше, чем было в предыдущие два года. В прошлом году из фондов на непредвиденные случаи было выделено 240 000 евро, в 2022-м — 270 000 евро. Директор подчеркивает, что тарифы на услуги повышаются несколько раз в год, поэтому даже при самом тщательном планировании невозможно точно спрогнозировать расходы.

Илзе Бранте сообщает, что 25 ноября руководство Департамента профтехобразования и образования взрослых Министерства образования и культуры посетит Огрский в техникум, чтобы ознакомиться с реальной ситуацией.

В МОН признают, что установленное в нормативных актах базовое финансирование профессионального образования не соответствует реальным затратам на реализацию образовательных программ. В министерстве подчеркивают, что в системе профессионального образования за последние годы произошли существенные изменения, резко возросли расходы на ряд услуг и увеличилась инфляция.

В январе текущего года министерство провело корректировку обновленных в 2020 году расходов с учетом изменения индекса изменения потребительских цен с февраля 2020 года по декабрь 2023 года. Этот показатель увеличился на 29,9%.

Таким образом, нормированные расходы на одного студента в год по группе образовательной программы "Управление и администрирование" должны быть увеличены с 425 евро до 811 евро, а расходы на обслуживание гостиницы – с 282 евро до 456 евро. При одновременном применении условия частичного увеличения базового финансирования на 20% нормированные затраты на одного студента в год по группе образовательных программ "Управление и администрирование" должны быть увеличены с 425 евро до 502 евро, а расходы на обслуживание гостиницы - с 282 евро до 317 евро.

Согласно расчетам Министерства, на реализацию программ профессионального образования с 1 сентября текущего года потребуется дополнительно 977 306 евро. Дополнительное финансирование с 1 января следующего года составит 2 931 919 евро.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !