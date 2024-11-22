Правительство строго дистанцируется от сотрудничества с лицами, находящимися под санкциями, заявила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), комментируя предположение, что партнер Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) лидер партии "Latvijai un Ventspilij" Айвар Лембергс - может быть вовлечен в принятие решений коалицией.

Советник премьер-министра по вопросам стратегической коммуникации Элина Лидере в интервью агентству LETA подчеркнула, что в соглашении о сотрудничестве при формировании правительства указано на недопустимость сотрудничества с подобными лицами, с обязательством отставки министра, если это будет установлено.

Партия "Latvijai un Ventspilij" и ее председатель Лембергс являются долгосрочными партнерами СЗК, в том числе политические силы участвовали в выборах в Сейм в составе одного списка. В прошлом Лембергс, в прошлом всесильный мэр Вентспилса, активно участвовал в переговорах коалиционных партий и принятии решений.

Как уже сообщалось, в четверг 21 ноября, Великобритания ввела санкции против восьми физических лиц - граждан разных стран, которых власти обвиняют в причастности к крупномасштабной международной коррупции, в том числе санкции введены против бывшего мэра Вентспилса Айвара Лембергса и его дочери Лиги.

Как говорится в заявлении британского правительства, Лембергс причастен или был причастен к коррупции в виде взяточничества и присвоения имущества в то время, когда занимал должность мэра Вентспилса.

В свою очередь дочь Лембергса Лига способствовала и поддерживала эту коррупцию, а также получала финансовую и иную выгоду от нее. В частности, она участвовала во взяточничестве и присвоении имущества ее отцом Айваром Лембергсом.

Санкции правительства Великобритании предусматривают замораживание активов и запрет на въезд.

Санкции введены также против украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и его жены Лады Фирташ, а также гражданки Анголы и России, обладательницы миллиардного состояния Изабель душ Сантуш.

Министерство иностранных дел Великобритании назвало Фирташа, Лембергса и Сантуш "тремя печально известными клептократами" и обвинило их в "хищении богатств своих стран ради личного обогащения".

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