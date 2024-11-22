Днем в пятницу, 22 ноября, на Юрмальском шоссе снова был замечен кабан, спокойно шедший по дороге. Одна смелая женщина даже попыталась прогнать дикое животное с дороги.

А позже в соцсетях было опубликовано видео, на котором кабана остановила на дороге полиция Марупского самоуправления:

Ранее кабан был замечен на Юрмальском шоссе пару недель назад, в начале ноября. А в середине октября возле Марупе можно было наблюдать стадо кабанов.

Журнал Medības ранее писал, что появление кабана в городе не является чем-то обычным, но и нельзя сказать, что это необычно или противоестественно. Опрошенные журналом охотники отмечали, что нападение кабана может быть очень быстрым и жестоким - он входит в список самых опасных видов диких животных Европы.

Есть несколько ситуаций, которые могут спровоцировать агрессию у кабана. Например, кабан нападет, если его ранить или загнать в угол. Атаковать человека может и раненое животное - в тот момент оно находится в состоянии шока, испытывает боль и сильный стресс. Любое движение может сделать его агрессивным.

Также охотники советуют не следовать за кабаном, пытаясь его спровоцировать. Кроме того, не следует треводить животное с помощью транспортного средства или собак.

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