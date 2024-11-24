Дирекция автотранспорта рекомендует Совету по общественному транспорту закрыть 43 нерентабельных региональных автобусных маршрута, на которых соотношение доходов и расходов в 2023 году было 10% и меньше.

Как сообщили на заседании совета представители дирекции, в целом по ряду критериев, включая среднее количество пассажиров, соотношение государственных дотаций и расходов, целесообразность выполнения рейсов по требованию, было проанализировано 888 рейсов.

Дирекция рекомендовала совету закрыть 43 рейса - 21 в Латгальском регионе планирования, 16 в Видземском регионе планирования, три в Земгальском регионе планирования, два в Курземском регионе планирования и один в Рижском регионе планирования. Еще для 39 рейсов дирекция рекомендовала сократить количество дней, когда они выполняются.

В то же время 611 автобусных рейсов планируется сохранить без изменений, 45 сохранить до получения дополнительной информации, на 23 рейсах рекомендуется использовать транспортные средства M1, на 15 рейсах - рассмотреть возможное введение рейсов по требованию и другие варианты.

Руководитель Совета по общественному транспорту Анния Новикова отметила, что дирекция может продолжать работу, обсуждая и согласовывая с регионами планирования возможные изменения.

Новикова добавила, что речь идет скорее о том, как создать эффективную сеть маршрутов, соединяющую не только автобусные рейсы, но и рейсы на других видах транспорта. "Это непростая задача", - сказала руководитель совета.

Также представители дирекции на заседании совета сообщили о возможности закрытия 24 залов ожидания и пяти билетных касс на железнодорожных станциях. AS "Pasažieru vilciens" подало предложение закрыть семь билетных касс, однако в дирекции указали, что кассы на станциях Резекне-2 и Крустпилс в настоящее время являются основным местом продажи билетов на поезда с пронумерованными местами, которые невозможно купить в электронном виде.

Латвийское телевидение ранее сообщило, что в следующем году цены на билеты в общественном транспорте могут быть вновь повышены, а маршрутная сеть сокращена в целях экономии средств.

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