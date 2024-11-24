У сотрудников Рижской 13-й средней школы есть подозрения, что на должность директора продвигают дочь депутата Сейма Олега Бурова — Инну Бурову, для чего используются политические связи ее отца, сообщает rus.LSM.lv со ссылкой на Latvijas Radio.

Конкурс на эту должность еще не завершен. На пост директора претендовали Инна Бурова и исполняющая обязанности директора Маргарита Озола, которая оспорила решение конкурсной комиссии не продвигать ее кандидатуру для дальнейшего утверждения.

Сейчас проводится третий этап конкурса. Председатель комитета образования Рижской думы Лайма Гейкина рассказала, что единственный оставшийся претендент получил единогласную поддержку.

Но после того, как коллектив школы стал задавать вопросы, конкурс был приостановлен.

В данный момент Бурова является заместителем директора Рижской Классической гимназии. Ее директор — Роман Алиев — член партии "Честь служить Риге", которую возглавляет Олег Буров.

Сам Буров категорически отрицает, что пытался продвигать карьеру дочери. Инна Бурова же говорит, что смогла стать замдиректора в 26 лет, поскольку с восемнадцатилетнего возраста, во время учебы на педагога, работала учителем английского в Рижской Украинской средней школе и частных учебных заведениях. Она получила степень магистра по управлению образованием, но продолжает учиться.

Рижская 13-я средняя школа — это школа для нацменьшинств, которая переходит на обучение на латышском. В школе говорят, что при бывшем директоре Ливете Спруде-Калме переход на латышский начался даже раньше, чем в других учреждениях. Когда директор тяжело заболела, исполнять ее обязанности взялась Озола, которая продолжила прежний курс.

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