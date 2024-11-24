Дипломаты и сотрудники посольств Латвии в Украине и Израиле в 2025 году будут получать доплату в размере до 100% от их нынешних пособий, сообщает пресс-служба Сейма.

До сих пор надбавка составляла 50%.

В заявлении для СМИ председатель Комиссии по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение) отметила, что во время войны в Украине и Израиле латвийские дипломаты защищают интересы страны в условиях постоянного риска для здоровья и жизни. "Поэтому логично и оправданно определять размер пособий в соответствии с реальной ситуацией", - подчеркнула Мурниеце.

Депутат Сейма Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") отметила, что эти дипломаты и члены их семей должны быть постоянно готовы к эскалации конфликта. "Сотрудники посольств, дипломаты и члены их семей живут в условиях стресса и постоянной угрозы жизни, здоровью и безопасности", - отметила она.

Увеличение пособия необходимо также для того, чтобы обеспечить постоянное физическое представительство интересов Латвии и поддержку граждан Латвии в странах, которые находятся в состоянии войны.

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