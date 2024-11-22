Латвия будет соблюдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, выданный Международным уголовным судом (МУС), сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел Латвии.

В связи с ситуацией в Палестине Палата предварительного производства МУС 21 ноября отклонила попытку Израиля оспорить юрисдикцию суда и его просьбу о приостановлении разбирательства, а также выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху, бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта и лидера ХАМАС Мухаммад Масри.

В МИД подчеркивают, что Латвия принимает к сведению ордера на арест МУС. Латвия является государством-участником судебного статута. Согласно заявлению МИД, Латвия считает, что важно уважать международный порядок, основанный на международном праве и нормах.

Как сообщалось, МУС выдал ордера на арест Нетаньяху, Галанта и Дейфа, военного лидера палестинской террористической группировки ХАМАС, обвинив их в военных преступлениях и в преступлениях против человечности. Обвинения связаны с нападением ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и последующей войной Израиля против ХАМАС в секторе Газа.

Президент США Джо Байден и президент Аргентины Хавьер Милей осудили ордера на арест, выданные МУС для ареста премьер-министра и бывшего министра обороны Израиля. По мнению Байдена, это "ужасное" решение МУС.

"Чтобы ни подразумевал МУС, нет никакого эквивалента между Израилем и ХАМАС. Мы всегда будем поддерживать Израиль против угроз его безопасности", - подчеркнул президент США.

Милей заявил в социальной сети "X", что решение МУС игнорирует право Израиля на самооборону.

Правительство Германии еще не решило, как оно отреагирует на ордер на арест, выданный МУС. Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пригласит с визитом Биньямина Нетаньяху и не будет принимать во внимание ордер на арест Нетаньяху, выданный МУС.

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