Утром в субботу, 23 ноября, в Курземе, Видземе и центральной части страны условия движения по основным и региональным дорогам затруднены из-за снега и гололедицы, сообщает агентство LETA со ссылкой на VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

Скользкие участки дорог посыпаются противогололедной смесью. В утренних работах по содержанию дорог задействованы 62 единицы зимней дорожной техники.

В сети основных государственных дорог снег и гололедица наблюдаются на Таллиннском шоссе, на окружной дороге Риги, на Даугавпилсском шоссе от Риги до Лиелварде, на Бауском шоссе от Риги до Дзимтмисы, на Елгавском шоссе от Риги до Олайне, на Лиепайском шоссе в нескольких участках, на Вентспилсском шоссе по всей длине и на дороге Лиепая—граница Литвы (Руцава).

Затруднены условия движения также на региональной дороге Тинужи—Кокнесе (P80) от Риги до Скривери.

На региональных дорогах затруднено движение в окрестностях Риги, Огре, Добеле, Гулбене, Салдуса, Талсу, Лимбажи, Кулдыги, Тукумса, Лиепаи и Вентспилса.

С наступлением зимних условий движения водителям особенно важно выбирать скорость, соответствующую погодным условиям, и соблюдать большую дистанцию до впереди идущего транспорта.

Как сообщает LVC, работы по содержанию дорог проводятся в приоритетном порядке: сначала на основных, затем на региональных, а после этого — на дорогах местного значения. Цель работ — по возможности улучшить условия движения, однако они не могут устранить зиму.

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