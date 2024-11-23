В этом году в Риге будет установлено около 40 рождественских елок, которые будут вырублены для столицы на территориях SIA Rīgas meži, сообщили агентству LETA представители Рижской думы.

Украшенные елки будут расположены на главных площадях Риги, в жилых районах и у образовательных учреждений.

По традиции главные рождественские елки, которую будут установлены на Домской площади и Ратушной площади, выбирал мэр столицы Вилнис Кирсис ("Новое Единство"). В этот раз вместе с Латвийским паралимпийским комитетом, паралимпийцами и "Яунсардзе"

Выбранные елки - высотой до 17 метров и в возрасте 26 лет, сообщили представители Рижской думы.

В 2023 году аудированный оборот Rīgas meži составил 21,947 миллиона евро, что на 2,8% больше, чем годом ранее, однако прибыль компании снизилась на 28,8% и составила 1,984 миллиона евро.

Муниципальное предприятие Rīgas meži была зарегистрирована в 2008 году, а ее уставной капитал составляет 114 817 770 евро. Компания управляет лесными угодьями в Риге и Юрмале общей площадью 4 602 гектара, а за пределами Риги — площадью 58 109 гектаров. Кроме того, Rīgas meži обслуживает общественные зелёные насаждения Риги на площади 453 гектара и культурно-развлекательный парк Mežaparks на территории 367 гектаров.

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