Согласно наблюдениям, именно в странах Балтии и Польши, по сравнению с государствами Западной Европы, наиболее стремительно сокращается популяция черных аистов. По оценкам орнитолога Мариса Страздса, в Латвии ситуация с сохранением популяции черных аистов плохая, сообщает rus.LSM.lv cо ссылкой на Латгальское региональное телевидение.

Один из новых мест, где обитают черные аисты, находится в лесу Кастулинской волости Краславского края. Весной этого года в 70-летнем осиновом лесу, неподалеку от заброшенного хутора, было обнаружено гнездо с четырьмя птенцами.

"Сейчас гнездующаяся в Латвии популяция черных аистов оценивается примерно в сотню пар, но нужно учитывать, что не все эти пары успешные, а потому гнезда, где есть птенцы, особо охраняются", - говорит специалист по окружающей среде Latvijas Valsts meži Гайдис Гранданс.

Черный аист в Латвии является особо охраняемым видом. Больше всего он распространен на юге Латгалии и Курземе, тогда как в других регионах его популяция в последние годы сокращается.

"Глобально этому виду ничего не угрожает, в Западной Европе популяция даже растет. Но в странах Балтии и Польше мы уже долгое время наблюдаем уменьшение", - признал Гранданс.

Орнитолог Марис Страздс говорит прямо: сохранить популяцию черных аистов в Латвии практически невозможно. Ситуация, по его словам, очень плохая и нет никаких шансов, что что-то серьезно изменится в лучшую сторону.

Сейчас черные аисты гнездятся примерно 330 охраняемых зонах, общая площадь которых составляет около 6000 гектаров. Под таковыми подразумеваются территории, где более года не велась никакая хозяйственная деятельность. Если такая запретная зона находится на частной территории, за нее выплачивается компенсация в размере 196 евро за гектар. В ближайшее время Государственная лесная служба планирует увеличить размер компенсации.

Специалисты по охране среды призывают следить за нахождением запретных зон на портале LVM GEO и избегать из посещения в период с апреля по сентябрь, поскольку черные аисты особо чувствительны к шуму.

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