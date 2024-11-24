Латвийский университет открыл свою новую клиническую учебную базу в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS). Это современная учебная и исследовательская база предназначена для студентов и преподавателей факультета медицины и наук о жизни (MDZF).

В реконструкцию исторического здания по проекту Рейнхолда Георга Шмелинга вложено более двух миллионов евро, сообщает пресс-служба рижской больницы.

Новый учебный центр значительно улучшит качество клинической подготовки 420 студентов медицинской программы MDZ. Более 450 студентов программы обучения сестринскому делу тоже смогут пользоваться базой клинических исследований.

Учитывая растущий спрос на квалифицированных специалистов и растущую популярность медицинских программ, прогнозируется, что в Латвии количество студентов-медиков в ближайшие пять лет увеличится на 30%, что потребует еще более просторных и современных учебных помещений.

Проект реализован путем реконструкции 10-го корпуса PSKUS – исторического здания на территории больницы Страдиня, построенного по проекту рижского архитектора Рейнхолда Георга Шмелинга (1840–1917), известного своим архитектурным стилем из красного кирпича.

Сохраняя историческую значимость здания, в ходе реконструкции был проведен его капитальный ремонт, включающий восстановление кровли, строительство новых инженерных систем и полное обновление внутренних помещений, в том числе инфраструктуру для людей с ограниченными возможностями.

Общая стоимость проекта составляет 2,11 миллиона долларов. евро, в том числе 1,4 млн. евро - финансирование ЛУ, а еще 0,79 млн евро - финансирование ERAF.

"Именно сотрудничество, а не взаимная конкуренция, имеет важное значение в нашей повседневной, социальной, профессиональной, в том числе и в сфере высшего образования. Я рада, что клиническая учебная база Латвийского университета PKUS является примером, который ориентирован на одну цель – способствовать развитию качественного медицинского образования и науки в Латвии", – подчеркнула на торжественном открытии министр образования и науки Анда Чакша.

Как отметил ректор ЛУ профессор Гундарс Берзиньш, "ЛУ стремится, чтобы вложенные инвестиции привели к подготовке многих талантливых специалистов здравоохранения, которые обеспечат создание здоровой и устойчивой Латвии".

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери, руководство MDZF, представители больницы Страдиня и кардиолог больницы Страдиня профессор Андрейс Эрглис тоже дали напутственные слова студентам и преподавателям ЛУ, которые будут учиться и преподавать в отремонтированном здании.

В проект долгосрочного развития ЛУ входит создание учебных и исследовательских баз во всех клинических университетских больницах Латвии. Работы по созданию подобных клинических баз ведутся также в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) и Детской клинической университетской больнице (BKUS).

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