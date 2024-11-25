В следующем году Министерство здравоохранения планирует хотя бы частично сократить длинные очереди к врачам-специалистам, введя единую систему записи. Это означает, что пациент больше не сможет записаться в очередь сразу в нескольких медицинских учреждениях, а сможет - только в одном. Также планируется увеличить количество бюджетных мест в вузах для молодых врачей и увеличить роль медсестер в процессе лечения, сообщил министр здравоохранения Хосам Абу Мери ("Новое Единство") в эфире Латвийского телевидения, пишет портал LSM.

Не хватает денег и специалистов

Проблема длинных очередей - приема у специалиста приходится ждать несколько месяцев, а то и годы - назрела давно. Известно, что в Клинической университетской больнице имени Страдиня (PSKUS) многие записи уже заполнены до лета следующего года.

"Самоем востребованное - магнитно-резонансное исследование. Очередь на него длится два года. В других случаях ситуация не такая критичная.Специалистов столько, сколько есть. Квот от Национальной службы здравоохранения (NVD) тоже столько, сколько выделено. Нам приходится планировать свою работу", — сказала в разговоре с LSM член правления больницы Страдиня Даце Жентиня.

Схожая ситуация наблюдается и в частных клиниках, предоставляющих государственные оплачиваемые услуги. "Самые длинные очереди в эндокринологии и гинекологии — шесть месяцев. На остальные обследования, такие как пульмонология и кардиология, очередь составляет три месяца", — рассказала административный директор Veselības centrs 4 Кристине Озолиня-Калетова.

Главная причина очередей - недостаток специалистов и денег, поясняет Национальная служба

здравоохранения.

"И специалистов, и финансирования меньше, чем требуется для проведения обследований. Хотя в этом году дополнительно выделено 16 миллионов евро для сокращения очередей, к сожалению, это не решает проблему", — признала руководитель отдела амбулаторных услуг NVD Байба Берзиня.

Борьба с "искусственными" очередями

Но в то же время, по мнению тех, кто организует амбулаторное медицинское обслуживание, очереди создаются еще и искусственно. Как хроническими пациентами, так и теми, кто на всякий случай записывается на прием сразу в несколько медучреждений.

"Это искусственные очереди, на самом деле они короче. Пациент, которому нужна услуга, оплачиваемая государством, записывается в пять учреждений, приходит в одно, но в четырех других запись не отменяет. Когда мы обзваниваем, из 10 человек реально приходит один", - поясняет Берзиня.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери знает об этой проблеме и предлагает три комплексных решения для её устранения. Планируется ввести единую очередь записи, увеличить количество бюджетных мест для молодых врачей в в вузаз и расширить участие медсестер общего профиля в процессе лечения.

"Если цифровая очередь начнет работать, это сократит очереди на 15–20%", — прогнозирует министр, одновременно признавая, что не все пациенты это почувствуют.

"30–40% пациентов идут за платные услуги. Когда мы увеличиваем бюджет на государственные квоты, часть из тех, кто платил за услуги, начинает пользоваться бесплатными, что снова удлиняет очереди. Проблему можно решить только комплексно: единая очередь, государственная резидентура для всех и широкое участие медсестер", — подчеркнул Абу Мери.

Оперативные данные о длине очередей можно отслеживать на сайте rindapieārsta.lv или по телефону информационной линии NVD 80001234. Например, на сайте указано, что к кардиологу можно попасть через пять дней в Руйиене, в течение месяца — в Елгаве или Юрмале, а в больнице Страдиня — только через полгода. Большую роль играет тот факт, что пациенты часто хотят попасть именно к конкретному врачу.

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