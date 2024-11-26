Во вторник, 26 ноября, с 10:00 до 10:10 по всей стране на три минуты для профилактически будут запущены сирены оповещения, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В VUGD пояснили, что для проверки сирен звуковой сигнал будет звучать интервалами - в течение 5 секунд, затем последует перерыв, после чего сигнал будет повторяться.



VUGD просит не беспокоиться, проверка сирен во вторник не требует никаких действий от жителей Латвии.



Всего в Латвии установлены 164 сирены, каждая из них покрывает территорию в радиусе до 1,5 километра. Согласно правилам Кабинета министров, работоспособность сирен гражданской обороны в Латвии надо проверять два раза в год.

VUGD напоминает, что по правилам гражданской обороны, если жители слышат сирену и это не учебная или профилактическая проверка, то необходимо включить радио или телевизор и настроить их на государственные каналы вещания, по которым будет передана информация о дальнейших действиях. Сирены предназначены для объявления всеобщей тревоги в случае техногенной или природной катастрофы национального масштаба, а также войны.

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