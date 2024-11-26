В этом году удивительно много инфекций и заболеваний, вызванных бактерией - микоплазмой, а иногда пациенты попадают и в интенсивную терапию, сообщила в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 инфекционист Рижской Восточной клинической университетской больницы, профессор Людмила Виксна.

Она пояснила, что это бактерия, вызывающая заболевание, главные симптомы которого связаны с легкими, но могут поражать и другие органы. Это не вирусная инфекция, но от нее есть хорошее лекарство. Однако заболевшие довольно часто попадают в больницы. Иногда пациента требуется дополнительный кислород и интенсивная терапия.

Что касается других заболеваний, то, по словам Виксны, в настоящее время серьезного роста заболеваемости Covid-19 и гриппом не наблюдается, но это не означает, что его не будет.

Она подчеркнула, что клиническая картина гриппа очень похожа из года в год, поэтому она не думает, что в этом году она будет особенно отличаться. Еще не поздно сделать прививку, отметила инфекционист.

Виксна также призывает обдуманно подходить к вопросу вакцинации от коронавируса. То есть, для групп риска вакцинация нужна, а остальным следует подумать над этим вопросом, так как это не так уж и важно. По ее словам, в обществе уже сформировался своего рода иммунитет к этому вирусу.

Исследователи обнаружили, что многие последствия Covid-19 - различные симптомы и осложнения - со временем уменьшаяются и даже исчезают, сообщила Виксна.

Осложнения делятся на две группы: те, которые влияют на организм физически, такие как слабость, изменения в работе сердца и печени. И психические осложнения. По ее словам, большое количество пациентов жаловались на потерю памяти, нарушения сна, возбуждение и пессимизм.

Виксна подчеркнула, что иногда все это требует лечения, иногда проходит само по себе. Тем не менее, она рекомендует обратиться к врачу. Перед этим инфекционист призывает жителей заполнить специальную анкету на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний, которая поможет выявить последствия Covid-19.

По словам Виксны, Covid-19 - первый известный респираторный вирус, который оказывает такое влияние на психическое здоровье пациентов. Это показалось инфекционисту удивительным.

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