Уже в среду, 27 ноября, у молодых людей будет возможность в интернете проверить, были ли они призваны в Службу государственной обороны (СГО) в рамках отбора по случайному принципу, сообщил исполняющий обязанности Департамента СГО Министерства обороны Кристерс Граузе.

В этом году в отборе есть существенное нововведение: у всех потенциальных призывников будет возможность проверить, призваны они или нет, авторизовавшись на сайте klustikaravirs.lv. В случае положительного отбора появится зеленое окошко, а при отрицательном - красное.

Во вторник, 26 ноября, в министерстве прошел очередной отбор призывников в СГО.

С помощью специальной программы генерации случайных чисел были отобраны 800 граждан Латвии, в основном молодые люди в возрасте 18-19 лет. В общую отборочную корзину вошли 32 664 человека, а в окончательный отбор вошли 5505 молодых людей. Такая ситуация сложилась потому, что министерству уже удалось сделать вывод, что многие молодые люди после достижения совершеннолетия продолжают получать образование, не являющееся высшим. Кроме того, некоторые молодые люди постоянно проживают за границей, имеют судимость инвалидность или являются единственными опекунами или попечителями кого-либо, сказал Граузе.

Всего на службу летом следующего года планируется призвать 830 молодых людей. Добровольно заявки на службу в СГО уже подали 782 человека.

К 800 лицам был применен принцип случайного отбора, поскольку с учетом предыдущей практики прогнозируется, что после проверок часть молодых людей будет признана непригодными к службе по состоянию здоровья или иным установленным законом обстоятельствам.

Служба начнется 19 июля 2025 года и продлится 11 месяцев.

Призывников для отбора будут регистрировать случайным образом по административной территории, присваивая каждому гражданину порядковый номер на соответствующей административной территории.

Отбор будет проводиться с помощью генератора случайных чисел, который выберет определенное количество порядковых номеров. Все выбранные порядковые номера будут отсортированы в случайном порядке.

Выбранные по принципу случайности призывники получат информацию о призыве на службу гособороны и повестку о явке на медосмотр на официальный электронный адрес или адрес задекларированного места жительства.

После получения этой информации отобранные граждане будут обязаны заполнить анкету на платформе www.klustikaravirs.lv в течение пяти рабочих дней.

После медицинского осмотра врачебная комиссия дает заключение о годности призывника к службе и принимается решение о призыве на службу, которое не позднее чем за два месяца до начала службы 19 июля направляется на адрес электронной почты или заявленный адрес проживания.

Отобранные молодые люди, которые не будут призваны по разным причинам, получат соответствующие решения: либо о том, что они призваны не будут, либо о том, что служба будет отложена.

СГО можно отложить на более поздний срок, но не дольше, чем до 26 лет, и только по важным причинам, например, если получена стипендия в вузе, призывник входит в государственную спортивную сборную, находится в отпуске по уходу за ребенком или по другим важным семейным обстоятельствам.

Согласно Закону о службе государственной обороны, решение Минобороны о призыве на службу в армии, об отсрочке прохождения СГО или об отказе в призыве можно оспорить в порядке, предусмотренном Законом об административном процессе, путем подачи соответствующего заявления в контрольную комиссию. Призывник может обжаловать решение контрольной комиссии в суде в порядке, установленном указанным законом. Также возможно обжалование решения контрольной комиссии об отказе в замене службы в армии на альтернативную службу.

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