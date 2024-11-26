Для обеспечения непрерывности медицинского обслуживания населения Латгалии государство переняло 80,5% долей капитала SIA Daugavpils reģionālā slimnīca (ДРБ) и вложит 4,6 млн евро в стабилизацию ее финансового положения.

Как указало правительство, это необходимо для обеспечения доступности услуг здравоохранения в регионе, улучшения управления и повышения стратегической роли больницы в контексте национальной безопасности и управления кризисами с учетом геополитической ситуации.

Как указал Минздрав, государство перенимает ДРБ по просьбе ее собственников, поскольку больница столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

Согласно решению правительства, Минздрав будет держателем 80,58% долей капитала больницы, Даугавпилсское самоуправление - 16,57%, Рижский университет Страдиня - 1,52%, а Аугшдаугавское краевое самоуправление - 1,33%.

Государство вложит в больницу 4,6 млн евро, чтобы стабилизировать ее финансовое положение, в том числе погасить долги перед поставщиками и краткосрочные обязательства.

Как отмечает Минздрав, в прошлом году убытки ДРБ составили 5,8 млн евро.

Несмотря на то, что новое руководство больницы приняло меры по оптимизации расходов, обязательства перед кредиторами и нехватка средств по-прежнему представляют собой риски для непрерывности ее работы. Участие государства обеспечит непрерывность деятельности и долгосрочное развитие больницы.

Министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян) на заседании правительства заявил, что это чрезвычайный случай, когда государство берет на себя управление муниципальным предприятием, которое почти доведено до банкротства. Как указал министр, необходимо выяснить, какие причины привели к такой ситуации.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") со своей стороны отметила, что Даугавпилсское самоуправление не должно допустить, чтобы в больнице остались люди, которые несут ответственность за прежнюю хозяйственную деятельность.

Даугавпилсская региональная больница - многопрофильное медицинское учреждение, которое круглосуточно оказывает неотложную помощь и плановые медицинские услуги населению Латгальского региона. В больнице имеется 25 отделений различного профиля. Также больница принимает экстренных пациентов из других больниц региона. Поскольку ДРБ находится в приграничной зоне, она также играет важную роль в укреплении безопасности и обеспечении непрерывности медицинского обслуживания в чрезвычайных ситуациях.

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