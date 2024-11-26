Во вторник, 26 ноября, Кабинет министров утвердил новые правила применения государственных пошлин за миграционные услуги. Новые правила, которые вступят в силу 1 января 2025 года, предусматривают повышение ставок государственных пошлин за рассмотрение заявлений на долгосрочные визы, виды на жительство и статус постоянного жителя Европейского Союза в Латвии.

Эти изменения заменят существующие ставки пошлин, которые действовали с 2017 года.

Ставки пошлин будут различаться в зависимости от вида запрашиваемой услуги и срока обработки. Например, ускоренное рассмотрение документов обойдется дороже, а для подачи электронных заявлений предусмотрены сниженные ставки. Также уточнены категории лиц, которые будут освобождены от уплаты государственных пошлин.

Новые ставки пошлин:

Государственная пошлина за подачу заявления на долгосрочную визу составит 90 евро.

Если заявление на долгосрочную визу подается в Управление по делам гражданства и миграции менее чем за три рабочих дня до окончания срока пребывания, пошлина составит 180 евро.

Для видов на жительство предусмотрены дифференцированные ставки в зависимости от срока рассмотрения:

30 дней — 160 евро,

10 дней — 280 евро,

5 дней — 560 евро.

Аналогичный подход применяется к регистрации вида на жительство: пошлины варьируются от 60 до 290 евро.

При подаче приглашения или вызова через портал www.latvija.gov.lv пошлина составит 10 евро. Для заявлений, поданных без использования электронных услуг, пошлина будет 17 евро.

Категории лиц, освобожденных от пошлин:

Освобождение сохранено для отдельных услуг, включая:

обладателей дипломатических виз,

членов семей граждан Латвии,

детей до 12 лет,

участников научного сотрудничества.

освобождение также распространяется на беженцев, лиц с временной защитой и тех, кому помощь предоставляется по гуманитарным соображениям.

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