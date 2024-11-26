В декабре этого года пост председателя Национального объединения покинет Райвис Дзинтарс, который возглавлял политическое силу с момента ее создания в 2010 году, сообщает Латвийское телевидение (LTV).

Правление партии решило выдвинуть кандидатуру депутата Сейма и бывшего министра экономики Илзе Индриксоне на пост председателя.

Дзинтарс в письме членам партии объяснил, что принял решение не баллотироваться на пост председателя на партийном съезде в этом году, одновременно выражая готовность работать в правлении Нацобъединения.

"Это не простой для меня выбор, но в тревожности я также вижу возможности и чувствую оптимизм. Прошу вашего доверия и в дальнейшем. Национальное объединение должно ставить все более высокие цели и объединять силы, чтобы через два года получить шанс стать ведущей партией правительства", — заявил Дзинтарс.

Решение о том, кто станет новым лидером, Нацобъединение примет на партийном съезде 15 декабря, сообщает LTV.

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