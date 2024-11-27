Работающее в изгнании российское издание "Медиазона" обновило базу розыска Министерства внутренних дел России. В список попали 83 латвийца - бывшие и действующие политики, а также те, кто, по данным российских властей, участвует в войне в Украине в составе Вооруженных сил Украины.

Впервые база розыска МВД была опубликована в феврале 2024 года. Тогда выяснилось, что в список в массовом порядке вносят иностранцев, которые присоединились к ВСУ, а также европейских политиков. С мая по октябрь 2024 года на сайт МВД добавили 16 302 новые карточки, из которых 13 505 — разыскиваемые по уголовным статьям. Остальные посвящены пропавшим без вести. Количество удаленных карточек выросло с 7 477 до 19 765. Точных причин, по которым МВД удаляет карточки, "Медиазона" не знает.

Delfi изучил базу розыска и нашел в ней как минимум 83 жителей Латвии. В список воюющих на стороне ВСУ попали 14 человек (имена даются так, как упоминаются в базе): Кристс Анцанс, Атварс Аниньш, Улвис Бекерис, Улдис Волмарс, Гиртс Граудис, Гундарс Калве, Зигмарс Ронис, Алдис Ликниньш, Алвис Лукша, Мариус Скрипкюнас, Юрис Албертс Улманис, Андрис Упмалис, Сармите Цируле, Юрис Юрашс и Александр Сверчков.

Анцанс, Бекерис, Волмарс, Ронис, Улманис и Сверчков упоминаются в списке впервые.

Список объявленных в розыск политиков остался без изменений. В него вошли 47 бывших и 17 действующих депутатов Сейма, два министра, один бывший министр, бывший спикер Сейма, а также 14 депутатов Рижской думы.

Бывшие депутаты Сейма: Адамович Алдис, Иева Акуратере, Улдис Аугулис, Криста Баумане, Дагмара Бейтнере ле Галла, Айгарс Бикше, Мартиньш Бондарс, Улдис Будрикис, Инесе Войка, Айварс Гейданс, Каспарс Гиргенс, Нормундс Дзинтарс, Вячеславс Домбровскис, Янис Дуклавс, Илмарс Дуритис, Нормундс Жунна, Атис Закатистовс, Эвита Залите-Гроса, Гатис Замурс, Рейнис Знотиньш, Артусс Кайминьш, Рихардс Козловскис, Иева Крапане, Лива Крейтусе, Янина Курсите, Янина Курсите-Пакуле, Атис Лейиньш, Виестурс Лиепкалнс, Эва Мартужа, Линда Медне, Марис Можвилло, Эвия Папуле, Юрис Пуце, Эрикс Пуценс, Юрис Ранцанс, Ингуна Рибена, Сандис Риекстиньш, Даце Рукшане-Шчипчинска, Андрис Скриде, Вита Анда Терауда, Кришьянис Фелдманс, Янис Циелиенс, Анда Чакша, Карлис Шадурскис, Мартиньш Штейнс, Инга Шуплинска, Ритварс Янсонс.

Бывший спикер Сейма: Эдвардс Смилтенс.

Депутаты Сейма: Олег Буров, Янис Витенбергс, Янис Вуцанс, Гундарс Даудзе, Райвис Дзинтарс, Янис Домбрава, Рихардс Колс, Марис Кучинскис, Айнарс Латковскис, Инара Мурниеце, Рамона Петравича, Угис Ротбергс, Эдгарс Таварс, Эдмундс Тейрумниекс, Дидзис Шмитс, Эдвинс Шноре, Андрейс Юдинс.

Депутаты Рижской думы: Айнарс Баштикс, Дзинтра Гека-Васка, Анете Екабсоне-Жогота, Виестурс Зепс, Вилнис Кирсис, Рута Межавилка, Марис Мичеревскис, Линда Озола, Ивета Ратиника, Юрис Радзевич, Мартиньш Стакис, Давис Сталтс, Алия Турлая, Эйнарс Цилинскис.

Министры: Арвилс Ашераденс (глава Министерства финансов), Армандс Краузе (глава Министерства сельского хозяйства).

Экс-министры: Мария Голубева (бывший министр внутренних дел).

В список вошла также певица Монеточка (Елизавета Гырдымова). Одновременно с Монеточкой в сентябре прокуратура РФ объявила об аналогичном уголовном деле против рэпера Моргенштерна, но его карточка на сайте МВД так и не появилась.

В начале 2024 года в розыск объявили президента Украины Владимира Зеленского, но затем его карточка сразу пропала. "Медиазона" полагает, что это могло быть попыткой выслужиться на местах.

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