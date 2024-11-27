В пятницу, 29 ноября, в 12 часов в мемориале в Румбуле состоится памятное мероприятие, посвященное годовщине уничтожения заключенных Рижского гетто, сообщила агентству LETA член правления Рижской еврейской общины Гита Умановска.

В мероприятии примут участие государственные должностные лица, иностранные дипломаты, представители общественных организаций и еврейской общины, а также ученики Рижской еврейской средней школы имени Ш. Дубнова.

В Румбуле произошло одно из крупнейших массовых убийств евреев в Европе. 30 ноября и 8 декабря 1941 года в Румбульском лесу нацисты и их сторонники расстреляли более 25 000 заключенных Рижского гетто, в том числе более 5000 детей. Также были убиты приблизительно 1000 депортированных из Германии евреев.

В память об убитых в Румбуле евреях 30 ноября с в 18 до 22 часов в Риге у памятника Свободы пройдет церемония зажигания свечей.

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