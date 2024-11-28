В Латвии кибернасилие больше всего затрагивает женщин, работающих в таких областях, как журналистика, медицина, политика и неправительственные организации, заявила юрист отдела гражданских и политических прав Бюро омбудсмена Кристине Пакаркле.

По ее словам, различные агрессивные высказывания стали нормой в интернет-среде, особенно распространены грубые слова, насмешки, запугивание, клевета и очернение, принижение способностей женщин.

По данным 2014 года, в Евросоюзе каждая десятая женщина в возрасте старше 15 лет сталкивается с агрессией в интернете. Кроме того, как отметила Пакаркле, в отличие от мужчин, женщины в интернете чаще сталкиваются с повторным и более серьезным насилием, в том числе с угрозами изнасилования, виртуальным "подглядыванием".

Кибербуллинг может начаться в интернете и продолжиться в реальной жизни, и наоборот, добавила она.

Представительницы узнаваемых профессий сталкиваются с агрессией именно из-за высказанных мнений, отметила Пакаркле. Оскорбительные комментарии включают в себя высказывания о внешнем виде, профессиональной деятельности, позиции жертвы.

Кибернасилие, особенно направленное против женщин-политиков, журналисток и правозащитниц, приводит к уменьшению участия женщин в общественной жизни и негативно влияет на гендерное равенство.

"Агрессивное общение, язык ненависти отбивают желание высказывать мнение, участвовать в дебатах, и, соответственно ослабляют демократию", - сказала Пакаркле, добавив, что представительницы упомянутых профессий, опасаясь агрессивных нападок, подвергают себя самоцензуре, отказываются выражать мнение, опасаются выступать.

По мнению Пакаркле, нужно просвещать людей, чтобы они понимали роль журналистики и СМИ в демократическом обществе. "Журналисты стоят на страже общества, они говорят на темы, которые очень важны для него", - сказала юрист.

Она также обратила внимание на практику маскировки агрессивных выпадов под "свободу слова". "Язык ненависти, оскорбительные, агрессивные высказывания в зависимости от контекста могут нарушать границы свободы слова и недопустимы", - добавила представитель Бюро омбудсмена.

Для того, чтобы двигаться дальше в этом вопросе, необходимо осознание проблемы. "То, что осознано, становится видимым, то, что становится видимым, отслеживается, а то, что отслеживается, может и должно быть улучшено", – сказала она.

По словам социал-антрополога Зане Линды-Озолы, в Латвии нет такого подхода, такой традиции – вовлекать потерпевших, использовать их опыт обращения в правоохранительные органы, создавать обратную связь. По ее мнению, важно требовать ответственности – от тех, кто устраивает буллинг, от учреждений и от интернет-платформ.

По данным полиции, в 2023 году за клевету в интернет-среде начато 28 уголовных процессов, и в 24 из них потерпевшими были женщины, сообщила юрист отдела гражданских и политических прав Бюро омбудсмена Лаура Лапиня.

Со другой стороны, как заявил представитель Госполиции Ренарс Дрейерс, возбуждению административных дел за агрессию в интернете и привлечению к ответственности препятствует то, что полиции приходится запрашивать у провайдеров сохраненные личные данные человека, или IP-адрес, чтобы идентифицировать виновника.

При этом Закон об административной ответственности не предусматривает запроса такой информации в административных делах. Ее можно запрашивать только по решению суда по делам о насилии против несовершеннолетних, уточнил Дрейерс.

"Инструмент для наказания у нас вроде бы есть, но механизма добраться до виновного нет", - сказал он, добавив, что Законом об электронной связи тоже не предусмотрена обязанность передавать такие данные в полицию.

Полиция подняла этот вопрос еще в прошлом году, отправив письмо в подкомиссию по уголовному праву и пенитенциарной политике юридической комиссии Сейма с просьбой внести поправки в законы, но до сих пор ничего не сделано. Это связано с регламентом ЕС по защите персональных данных, сказал Дрейерс.

Он признал, что необходима также дополнительная подготовка сотрудников полиции, особенно в отношении журналистов. Рабочая группа Министерства культуры разработает план действий на 2025-2027 годы, который включает в себя и обучение полицейских тому, что такое журналист и насколько он важен в демократическом обществе.

В среду в Бюро омбудсмена проходила дискуссия об агрессии в интернете, направленной против известных в обществе женщин.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !