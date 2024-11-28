В четверг, 27 ноября, Сейм не принял к рассмотрению поправки к Закону "Об образовании", предусматривающие введение с 1 сентября 2025 года запрета работать педагогами гражданами России и Беларуси. Также парламент не будет рассматривать законопроект, вводящий запрет общественным масс-медиа заключать трудовые и авторские договоры с гражданами этих стран - то есть, это был бы запрет работать журналистами. Автор обоих законопроектов - оппозиционное Национальное объединение.

В обоих случаях передачу законопроектов на рассмотрение в ответственные комиссии Сейма голосовали депутаты от Национального объединения и отдельные депутаты от оппозиционного "Объединенного списка". Против были парламентарии от оппозиционных "Латвии на первом месте" и "Стабильности!". Правящие "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивные" воздержались - фактически коалиция заблокировала дальнейшее рассмотрение законопроектов в парламенте.

"Я также слышал контраргумент, что, ну, смотрите, не хватает учителей, что же мы тогда будем делать? Нельзя просто так их убрать, эти граждане России должны оставаться учителями. Но у нас также не хватает инструкторов в Национальных вооруженных силах, а в Латвии немало отставных военных СССР, в том числе граждан России. Может быть, мы и их будем нанимать на работу? Наверное, вы все согласитесь, что это абсурд, не так ли? Тогда давайте устраним такой же абсурд в школах, уважая наших латвийских детей", - сказал с трибуны Сейма депутат от Нацобъединения Артур Бутанс, напомнивший, что речь идет примерно о 200 педагогах.

"Прежде всего, чтобы избежать недоразумений: "Новое Единство" считает, что в латвийских образовательных учреждениях должны работать только лояльные, патриотичные педагоги, владеющие государственным языком. Мы уверены, что большинство педагогов именно такие", - парировала депутат Сейма от коалиционного "Нового Единства" Агита Зариня-Стуре.

Затем депутат пояснила, что Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке уже обсуждала ситуация с учителями - гражданами РФ и Беларуси. По словам Зарини-Стуре, большинство членов комиссии, включая депутатов от Нацобъединения, согласились с тем, что нужно внести изменения в соответствующие нормативные акты.

"Эта работа уже начата. И я считаю, что сейчас продвижение еще одного подобного законопроекта неэффективно и, простите, выглядит больше как политическое позиционирование, а не поиск реального решения и эффективная повседневная работа", - сказала депутат от "Нового Единства".

Выступая против передачи на рассмотрение в комиссии Сейма законопроекта, вводящего запрет гражданам России и Беларуси работать журналистами, глава фракции премьерского "Нового Единства" Эдмундс Юревицс сказал, что партия не может поддержать эти поправки.

"Уважаемые коллеги, я согласен, что нужно работать с горячим сердцем, но также важно сохранять холодный рассудок. Вчера вечером я старался тщательно ознакомиться с этим законопроектом, представленным Национальным объединением. Очевидно, что он поднимает актуальную тему, но, к сожалению, в его нынешнем виде мы не можем его поддержать, поскольку 2-я статья законопроекта прямо и ясно запрещает беженцам из белорусского режима, находящимся в Латвии, которые создают качественный контент для борьбы с режимом Лукашенко, распространять такую информацию, включая ее трансляцию в общественных медиа", - сказал Юревицс.

Нацобъединению не удалось приостановить въезд в Латвию граждан третьих стран

Также Сейм отклонил проект решения Национального объединения "О немедленных действиях в связи со снижение числа латышей в Латвии и въезде граждан третьих стран". В данном случае Нацобъединение сосредоточилось на таком аспекте - как уменьшение числа именно латышей, сославшись на преамбулу к Сатверсме. "Латвийское государство создано, чтобы гарантировать существование латышской нации, ее языка и культуры в веках", - напомнило в аннотации Нацобъединение содержание преамбулы.

Проект решения предусматривал, что Кабинет министров до 1 марта 2025 должен предоставить в Сейм документ, в котором говорится, как правительство будет бороться с сокращением числа латышей. Также Нацобъединение настаивало на том, что Кабинет министров должен до 1 мая пересмотреть выданные гражданам третьих стран долгосрочные визы и виды на жительство и аннулировать эти документы тем гражданам третьих стран, пребывание которых Латвии некритично для функционирования отдельных отраслей народного хозяйства.

"В 1996 году была принята декларация об оккупации Латвии, и в этой декларации четко указано, что правительство СССР целенаправленно заселило в Латвию сотни тысяч мигрантов, с целью уничтожить идентичность латвийского народа. В результате этой политики доля латышей как коренной нации сократилась с 77% до 52%. С момента восстановления независимости Латвии доля латышей увеличилась с 52% до 63%, но за последние два года из-за низкой рождаемости, высокой смертности и эмиграции эта доля начала сокращаться. Рождаемость достигла исторически низкого уровня в 2023 году, и в этом году этот антирекорд будет побит. Если ранее рождаемость стабильно держалась на уровне около 20 тысяч новорожденных в год, то в этом году, скорее всего, будет установлен антирекорд — 13 тысяч новорожденных", - напомнил депутат Янис Домбрава (Нацобъединение).

"Полностью остановить иммиграцию до тех пор, пока мы не достигнем положительного прироста латышского населения, когда число рожденных превысит число умерших или эмигрировавших, — это абсурд. Будем честны, Национальное объединение работало над улучшением демографической ситуации, многое было сделано, но даже близко не удалось достичь положительного баланса", - заявил в ответ независимый депутат, парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев: "Поэтому просто заявлять, что мы сейчас всё запретим, и вдруг все улучшится, и доля латышей вырастет, — это просто неверно. Иммиграция должна быть, но она должна быть строго контролируемой и регулируемой, и именно этим занимаются учреждения МВД".

За передачу на рассмотрение в Сейм проекта решения проголосовали только депутаты Нацобъединения и отдельные депутаты "Объединенного списка".

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