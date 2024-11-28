В четверг, 28 ноября, Сейм единогласно принял решение в срочном порядке внести изменения в широко критикуемый закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев наземных транспортных средств (OCTA). Речь идет о новых нормах, согласно которым застрахован должен быть и автомобиль, не участвующий в дорожном движении.

14 ноября этого года Сейм единогласно поддержал поправки к закону об OCTA, согласно которым полис OCTA потребуется для всех зарегистрированных транспортных средств, независимо от того, участвуют ли они в дорожном движении или нет.

Председатель правления Латвийского бюро страхования транспортных средств (LTAB) Янис Абашин ранее пояснил, что изменения были необходимы для приведения латвийского законодательства в соответствие с директивой Европейского парламента и Совета ЕС 2021/2118 от 24 ноября 2021 года. Директива требует соблюдать решения Суда Европейского союза в случаях дорожно-транспортных происшествий, когда транспортное средство не используется, например, стоит в гараже, припарковано или не эксплуатируется.

Абашин добавил, что изменения приняты, чтобы полис OCTA покрывал убытки и в таких случаях.

В день вступления в силу изменений в законе в обществе возникло непонимание относительно того, как эти изменения будут применяться. В свою очередь, Комиссия Сейма по народному хозяйству договорилась провести на следующей неделе внеочередное заседание комиссии для доработки закона.

Депутат комиссии Андрис Кулбергс ("Объединенный список") сообщил порталу Delfi, что пока не может сказать, какие именно изменения в закон комиссия по народному хозяйству может рассмотреть на следующей неделе. По его мнению, текущая редакция закона предусматривает множество возможностей для его интерпретации, в том числе в отношении автомобилей, оставленных в гараже на зиму или стоящих во дворе. Поэтому из закона следует исключить любые возможности для двусмысленных трактовок.

В четверг Сейм единогласно принял решение передать на рассмотрение в комиссию по народному хозяйству разработанные оппозиционными депутатами поправки к закону об OCTA. Эти поправки предполагают, что объектом обязательного страхования является гражданская ответственность владельца или законного пользователя транспортного средства за ущерб, причиненный третьим лицам в результате дорожно-транспортного происшествия.

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