В четверг, 28 ноября Сейм в окончательном чтении внес поправки в Закон "О смене имени, фамилии и записи о национальности", предусматривающие, что право сменить имя и фамилию впредь будет и у лиц, осужденных за совершение преступления, даже если судимость не снята и не погашена.

Закон вступит в силу после того, как его провозгласит президент. Закон вступает в силу через 14 дней после провозглашения.

Сейчас 8-я стать закона запрещает менять имя и фамилию впредь будет лицам, осужденным за совершение преступления, даже если судимость не снята и не погашена.Таким образом, человек, находящийся в тюремном заключении, или отбывший наказание, но у которого судимость не была снята или погашена, не может изменить имя и фамилию в соответствии с законом.

Однако законодательство не запрещает таким лицам вступать в брак и, следовательно, сменить фамилию.

Оценив действующее нормативное регулирование в отношении лиц, осужденных за совершение преступления, и возможность получения сведений о судимости в случаях, предусмотренных нормативными актами, Министерство юстиции пришло к выводу, что текущие ограничения должны быть пересмотрены, поэтому были разработаны изменения в закон о смене имени, фамилии и записи национальности.

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