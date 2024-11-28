Новым председателем Конституционного суда (КС) избрана судья Ирена Куцина.

За кандидатуру Куциной проголосовали все семь судей КС.

В конце лета свой пост покинул бывший председатель КС Алдис Лавиньш. Куцина до выборов нового руководителя суда уже исполняла обязанности председателя.

Судья Анита Родиня избрана заместителем Куциной, сообщили порталу Delfi в КС. Кандидатуру Родини выдвинула сама Куцина, которая сегодня вступила в должность. За кандидатуру Родини проголосовали все семь судей КС.

Председатель КС ведет судебные заседания, организует работу суда и представляет КС.

В свою очередь, заместитель председателя помогает ему и замещае его в его отсутствие, сообщили в суде.

Выборы председателя и его заместителя проходили на открытом судебном заседании.

Куцина училась на юридическом факультете Латвийского университета (ЛУ). Там в 2007 году получила степень магистра правоведения и в 2011 году - ученую степень доктора права.

Она долгое время занимала руководящие должности в госуправлении. Была заместителем госсекретаря Министерства юстиции по судебным вопросам, руководила разработкой политики, связанной с судебными вопросами, обеспечивая развитие судебной власти и укрепление ее потенциала, отмечает Минюст. С 2016 по 2019 год Куцина была представителем Латвии в Суде Европейского союза (СЕС), а с 2019 года работала заместителем руководителя канцелярии президента - руководителем бюро советников президента, советником президента по вопросам правосудия и права Евросоюза (ЕС).

В 2016 году была избрана ассоциированным профессором юридического факультета ЛУ. Выступала с докладами на научных конференциях в Латвии и за рубежом, а также провела ряд исследований и в качестве руководителя проекта и эксперта участвовала в проектах по вопросам укрепления судебной власти в странах ЕС и третьих странах.

В 2016 году была приглашена стать членом совета уполномоченных Европейской академии права (ERA). Является автором научных публикаций на латышском и английском языках в сфере права ЕС, международного частного права, прав детей, а также в вопросах искусственного интеллекта и цифровизации в судебной системе.

В конце 2021 года Куцина была утверждена в должности судьи КС, а вступила в должность 11 февраля 2022 года. В марте того же года была избрана заместителем председателя КС.

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