Латвия готова углубить сотрудничество с Республикой Кореей в области обороны, подтвердил президент страны Эдгар Ринкевич, который в четверг, 28 июля, в ходе рабочего визита в Сеул, встретился с президентом Кореи Юном Сок Ёлем.

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе переговоров стороны обсудили политические и экономические отношения между двумя странами, сотрудничество в области обороны и безопасности, а также вопросы региональной безопасности и ядерной безопасности, особенно в контексте вовлеченности Северной Кореи в агрессию России против Украины.

Во время встречи Ринкевич выразил интерес Латвии интенсифицировать политический диалог и пригласил президента Кореи посетить Латвию. Президент Латвии подчеркнул, что Корея является союзником, разделяющим схожие ценности и надежным партнером в Азии. По его мнению, в текущих геополитических условиях ключевое значение имеет укрепление связей безопасности с единомышленниками.

Президент Латвии поблагодарил за твердую позицию Корею, осуждающую агрессию России против Украины, а также выразил удовлетворение партнерством Кореи с НАТО, усиливающим практическое сотрудничество в вопросах безопасности и поддержки Украины.

В ходе беседы президент Латвии выразил уверенность, что необходимо удвоить усилия в оказании всеобъемлющей поддержки Украине, поскольку в данный момент крайне важно обеспечить успехи Украины на поле боя. Ринкевич призвал Корею присоединиться к Центру стратегической коммуникации НАТО в Риге, который все больше сосредоточен на возникающих вызовах в области безопасности, связанных с искусственным интеллектом.

Президент Латвии отметил, что гибридные действия, включая кибератаки, становятся значимым инструментом для достижения стратегических и политических целей, поэтому Латвия готова улучшить сотрудничество с Кореей в борьбе с киберугрозами.

В ходе беседы Ринкевич подчеркнул обеспокоенность Латвии возможным использованием искусственного интеллекта для вмешательства в демократические выборы. Он сообщил, что в стране на национальном уровне ведется работа по созданию центра искусственного интеллекта с целью содействовать безопасному внедрению искусственного интеллекта в государственном и частном секторах. Также Латвия полностью поддерживает инициативу ответственного использования искусственного интеллекта в военной сфере.

Во время встречи президенты Латвии и Кореи обсудили потенциал экономического сотрудничества в области биомедицины и информационных технологий, а также вопросы торговли, особо уделив внимание увеличению экспорта древесины и куриного мяса из Латвии в Корею.

В ходе рабочей поездки в Корею президенту Латвии также запланированы встречи с председателем Национальной ассамблеи Вон-Сиком Ву и министром внутренних дел и безопасности Кореи Санмином Ли. Ожидается, что Ринкевич посетит Центр контроля за природными катастрофами и статусом безопасности, а также примет участие в торжественной церемонии в мемориале Корейской войны, чтобы почтить память латвийских солдат, погибших в боях Корейской войны.

5 сентября 1991 года Корея признала восстановленную независимость Латвии, а 22 октября того же года были установлены дипломатические отношения между двумя странами. Во время Корейской войны в составе армии США отдали свои жизни четыре латвийца — солдат Айварс Карлис Салениекс и старший солдат Бруно Глазерс, Рудольфс Лиепа и Янис Круминьш.

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