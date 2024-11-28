В ответ на недовольство общества в последнее время все чаще звучат разговоры о смене отдельных министров или даже перезапуске всего правительства Эвики Силини ("Новое Единство"), заявил глава парламентской фракции оппозиционного "Объединенного списка" Эдгарс Таварс. При этом политик отверг версию, что "Объединенный список" может присоединиться к действующей коалиции. По его словам, если правительство не справляется, то оно должно уйти в отставку и тогда уже заново надо формировать коалицию и Кабинет министров.

Правительство Эвики Силини ("Новое Единство") вместо обещанной динамичности, все больше демонстрирует обратное — нерешенные проблемы, затягивание решений и их непринятие стали обычным делом, считает Таварс. Поскольку правительство ощущает недовольство общества, то могут быть произведены некие кадровые перестановки.

Эдгар Таварс признает, что в обсуждениях о возможных кадровых перестановках упоминается и оппозиционный "Объединенный список".

Таварс отмечает, что нынешняя ситуация в коалиции не свидетельствует о желании улучшить работу правительства, а скорее указывает на привычные разборки и игры за власть. По его мнению, для премьер-министра и ее партии "Новое Единство" удобно сваливать всю ответственность на отдельных "козлов отпущения" из "Прогрессивных", публично порицая и унижая министров.

"Это замечательно помогает скрывать собственные промахи и отсутствие предложений. Тактика, как говорится, проверенная, и ее можно продолжать очень долго. Вопрос лишь в том, как долго это готовы терпеть "Прогрессивные". Однако, похоже, их позвоночник достаточно гибкий", — заявил Таварс в своем заявлении для масс-медиа.

В то же время Таварс отметил, что критика в адрес министров от "Прогрессивных" обоснована. По его мнению, нынешний министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") больше способствует росту недоверия к безопасности Латвии, чем ее укреплению, а управление проектом Rail Baltica, за который отвечает Министрство сообщения во главе с Каспаром Бришкенсом ("Прогрессивные"), толкает страну в глубокий финансовый кризис, из-за которого не хватит средств ни на пенсии, ни на обеспечение безопасности.

"Хочу четко заявить, что "Объединенный список" не участвует ни в каких переговорах о возможной поддержке или присоединении к этому правительству. Мы не собираемся становиться опорой для столь шаткой и некрасивой конструкции. Если правительство не справляется, оно должно уйти в отставку, и нужно формировать новое — все просто", — подчеркнул Таварс.

Политик добавил: для того, чтобы "Объединенный список" вообще рассматривал возможность участия в каком-либо новом формате правительства, необходимо оценить выполнение ряда условий.

Руководитель фракции "Объединенного списка" в Сейме отмечает, что одним из таких условий является укрепление внутренней и внешней безопасности Латвии, а также поддержка Украины, которая является само собой разумеющейся важнейшей задачей правительства.

Также должно произойти реальное и измеримое сокращение аппарата государственного управления минимум на 10%. "Это не только уменьшило бы бюрократию и государственные расходы, но и существенно улучшило качество жизни жителей во многих отраслях", — поясняет Таварс.

Политик также считает, что правительство должно работать над сокращением и объединением министерств. Следует пересмотреть государственный бюджет, исключив все статьи расходов, которые не приносят значительного вклада в обеспечение базовых услуг.

Стабильно ли правительство?

Заявление Эдгара Таварса стало ответом на действительно активизировавшиеся в последнее время в политических кулуарах слухи о возможных рокировках в правительстве.

Напомним, что осенью коалиция "Нового Единства" (25 депутатов, Союза "зеленых" и крестьян (16) и "Прогрессивных (9) и двух независимых депутатов пережила дважды стресс-тест в Сейме. Оппозиции, воспользовавшись отсутствием нескольких коалиционных депутатов, дважды удавалось сорвать кворум. Стало очевидно, что обеспечивать бесперебойные голосования коалиции, опирающейся на хрупкое большинство всего в 52 голоса, становится все сложнее.

Еще с лета ходят слухи о возможных переговорах с оппозиционным "Объединенным списком" (14 депутатов) о присоединении к коалиции. Но тогда переговоры ни к чему не привели. Если "Объединенный список" сохранится целостным, то входить в действующую коалицию "пристяжным" игроком, которому вряд ли предложат ценные портфели, политической силе невыгодно. В этом случае политической силе выгоднее, чтобы правительство пало, и "Объединенный список" уже участвовал бы в переговорах о коалиции "с чистого листа". Однако, возможно, теперь переговоры ведутся в индивидуальном порядке с отдельными политиками от "Объединенного списка", "уставшими" прозябать в оппозиции. В этом случае речь может идти фактически о грядущем расколе "Объединенного списка". Но таким политикам, готовым присоединиться к коалиции, нужно предложить должности, и якобы с этим могут быть связаны рокировки в правительстве. Одновременно ходят слухи о том, что в рамках подготовки к муниципальным выборам отдельные политики "Объединенного списка" в ряде регионов сближаются с правящими партиями.

"Слабыми звеньями" в правительстве называют двух министров от "Прогрессивных" - министра обороны Андриса Спрудса и министра сообщения Каспара Бришкенса, которых и упомянул Таварс. В минувший вторник на заседании правительства состоялась бурная перебранка между премьером Эвикой Силиней и Бришкенсом по поводу реализации проекта Rail Baltica.

Третья должность в правительстве, которая теоретически может оказаться вакантной - министр финансов. С лета в кулуарах ходили слухи, что министр финансов Арвилс Ашераденс ("Новое Единство") якобы претендует на пост президента Банка Латвии. "Новое Единство" эту версию тогда отвергло, однако вокруг выборов президента Банка Латвии, а затем и членов Совета Банка Латвии назревает большая политическая интрига. Правящая коалиция пока не может договориться об едином кандидате в президенты Банка Латвии, поддержка действующему главе Центробанка страны Мартиньшу Казаксу в Сейме совсем не гарантирована. К тому же Сейму предстоит выбрать в этом году еще одного члена Совета Банка Латвии, а весной - еще двух членов, поскольку у действующих истекает срок полномочий. И вновь в кулуарах говорят об амбициях побороться за эти вакансии членов "Нового Единства" - действующего министра финансов Арвилса Ашераденса, и бывшего министра финансов, сейчас председателя Комиссии Сейма по бюджету и финансам Яниса Рейрса. Ашераденс является не только министром финансов, но и председателем партии "Единство" - стержневой в политическом объединении "Новое Единство". Характерно, что Ашераденс уже заявил, что в следующем году намерен оставить пост в партии, призвав коллег искать нового председателя.

Срок выдвижения кандидатов в президенты Банка Латвии - 10 декабря. Как говорят в кулуарах, после утверждения Сеймом госбюджета-2025, которое планируется на 6 декабря, возможно появится определенность с тем, будут ли производиться некие политические рокировки.

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