99 058 человек были привиты от гриппа в этом осеннем сезоне, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (КПКЗ).

В свою очередь, от Сovid-19 в течение восьми недель этого осеннего сезона. привились 15 632 человека.

ЦПКЗ напоминает, что еще можно сделать прививку от сезонного гриппа и Сovid-19. Вызванный прививкой иммунитет формируется в течение одной-двух недель, что достаточно для подготовки к возможному всплеску заболеваемости. Сейчас эпидемии гриппа в Латвии еще нет, она обычно начинается в январе или феврале, сказала представитель ЦПКЗ Илзе Удре.

По данным ЦПКЗ, наиболее сильно от гриппа страдают пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.

В настоящее время, с учетом дополнительных закупок, общее количество доз вакцины против гриппа для этого осеннего сезона составляет 130 620, сообщили агентству ЛЕТА в Национальной службе здравоохранения.

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