Премьер-министр Эвика Силиня поручила министрам соответствующих отраслей подать предложения, чтобы семьи недоношенных детей получали такую же поддержку, как и другие семьи.

Как отметила Силиня в своем твите, все родители новорожденных должны получать равную поддержку.

Как сообщили агентству ЛЕТА в бюро премьер-министра, в настоящее время родители, у которых родился недоношенный ребенок, получают иную государственную поддержку по сравнению с семьями, где ребенок появился на свет в запланированное время. Это относится как к периоду выплаты родительского пособия и пособия по уходу за ребенком, так и к общей сумме выплачиваемого пособия по уходу за ребенком.

Бюро омбудсмена обратило внимание на факт, на который указывает организация родителей недоношенных детей "Я здесь" - из-за недоработок в законодательстве семьи недоношенных детей вынуждены терять базовую часть родительского пособия на 47 дней, а также пособие по уходу за ребенком почти за три месяца.

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