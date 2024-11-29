Утром в пятницу, 29 ноября, из-за гололедицы местами в Курземе и Видземе затруднено движение по главным и региональным дорогам страны, сообщили порталу Delfi в Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Скользкие участки дорог посыпаются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействованы 27 единиц зимней служебной техники.

Осложнены условия движения на главных дорогах шоссе: на Таллинском шоссе (A1) от Лиласте до поворота на Бирини, на Лиепайском шоссе (A9) от Блидене до Лиепаи.

На региональных дорогах страны движение затруднено в окрестностях Салдуса, Лиепаи, Талси и Вентспилса.

При переменчивых погодных условиях утром дороги могут обледенеть, поэтому водителям следует быть особенно осторожными. LVC призывает выбирать скорость движения, соответствующую состоянию дорожного покрытия, а также соблюдать большую дистанцию.

Также LVC напоминает не откладывать это на потом и уже сейчас оборудовать свой автомобиль зимней резиной.

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