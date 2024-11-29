У Латвии есть несколько направлений экономического сотрудничества, которые можно развивать с Южной Кореей, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на открытии Латвийско-Южно-Корейского бизнес-форума в Сеуле в пятницу, 29 ноября, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.

Цель форума - привлечь инвестиции и способствовать развитию экспортного потенциала Латвии. Ринкевича сопровождает бизнес-делегация представителей 19 латвийских предприятий и организаций, представляющих такие отрасли, как биомедицина и фармацевтика, деревообработка, кино, авиация, дизайн, энергетика и оборона.

В поездке в Южную Корею участвуют как предприятия, уже имеющие опыт работы на этом рынке - Latvijas Finieris, Krauzers, Grindeks, Design Export Alliance, так и латвийские компании, которые ищут новых партнеров и выход на южнокорейский рынок - Edge Autonomy Riga, Fokker Next Gen Latvia, Labrains, SWH Sets, PAA. В визите также принимают участие представители Клинической университетской больницы имени Страдиня и Латвийского университета, которые намерены развивать сотрудничество в области науки и исследований.

Президент Латвии подчеркнул, что сопровождающая его бизнес-делегация демонстрирует готовность Латвии к сотрудничеству в области науки, фармацевтики, деревообработки, оборонной промышленности, киноиндустрии и энергетики. Ринкевич особо отметил латвийские компании, которые начали сотрудничество еще до визита. Он также с удовлетворением отметил интерес южнокорейских компаний к Латвии и уже сделанные ими инвестиции.

Президент и делегация находятся в Южной Корее с 26 по 30 ноября.

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