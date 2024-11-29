Решение правительства Грузии на четыре года отказаться от переговоров о вступлении в Европейский союз - это геополитический выбор, не связанный с будущим в Европе, заявила в социальной сети "X" (бывший Twitter) министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство").

Глава МИД Латвии акцентировала, что более 80% грузин видят будущее своего государства в ЕС. Браже отметила - чтобы этого добиться, недостаточно слов, необходимы действия и реформы.

More than 80% of Georgians see their country’s future in the EU🇪🇺. To achieve that, words are not enough, action and reforms are needed.



🇬🇪 government decision is a geopolitical choice and- it’s not European future.

https://t.co/43ky3EygiG — Baiba Braže (@Braze_Baiba) November 28, 2024

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, напомним, объявил, что страна до конца 2028 года не будет начинать переговоры о вступлении в Европейский Союз. "Мы приняли решение до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос о начале переговоров с ЕС", — цитирует слова Кобахидзе телеканал Rustavi 2.

Премьер-министр добавил, что Грузия отказывается от любых бюджетных грантов ЕС. Он отметил, что конец 2028 года станет сроком, к которому Тбилиси будет экономически достаточно подготовлен для начала переговоров о вступлении в ЕС с целью присоединения к Союзу в 2030 году.

Кобахидзе также подчеркнул, что отношения Грузии с ЕС являются двусторонними и могут быть исключительно двусторонними.

"Мы гордая и уважающая себя нация с долгой историей, поэтому для нас категорически неприемлемо рассматривать интеграцию в ЕС как милость, оказанную нам Европейским союзом", — заявил премьер-министр.

Тем временем Европейский парламент в четверг, 28 ноября, принял резолюцию, осуждающую парламентские выборы в Грузии, состоявшиеся 26 октября, поскольку они не были ни свободными, ни честными. Резолюция была поддержана 444 голосами "за", 72 — "против" и при 82 воздержавшихся.

Депутаты подчеркнули, что это очередное доказательство того, что Грузия продолжает отходить от демократии, и за это полностью ответственна правящая партия "Грузинская мечта".

На парламентских выборах в Грузии, согласно официальным результатам, победила "Грузинская мечта". Однако оппозиционные партии и президент Саломе Зурабишвили не признают результаты выборов, считая их сфальсифицированными.

Парламентские выборы во многом рассматривались как показатель стремления грузин к присоединению к ЕС.

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