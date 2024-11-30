55 сотрудникам канцелярии президента Эдгара Ринкевича выплачены премии и денежные вознаграждения на сумму 110 653 евро, сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис.

В последнем квартале года состоялась ежегодная аттестация сотрудников канцелярии. В соответствии с законом об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений и с учетом результатов аттестации были выплачены премии за работу в 2024 году.

Как сообщил Дрегерис, максимальный размер премий составил 75% от месячной зарплаты конкретного работника. На эти цели было выделено 3,8% бюджета канцелярии на оплату труда, или 95 193 евро, премии выплачены 49 сотрудникам.

Еще 0,6% бюджета канцелярии на оплату труда, что составляет 15 460 евро, было выплачено шести сотрудникам в виде денежных вознаграждений за участие в подготовке крупных проектов или мероприятий.

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