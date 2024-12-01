С 1 декабря в Латвии все автомобили в обязательном порядке должны перейти на "зимнюю резину", напоминает Государственная полиция, сообщает rus.LSM.lv.

Водители должны понять, что нельзя экономить на безопасности — собственной и окружающих. Нужно учитывать, что глубина протектора ни зимних покрышках должна быть не менее 4 мм, а на колесах должна быть маркировка с изображением горы и снежинки, отмечает полиция.

Ездить зимой на несоответствующих погодных условиях покрышках опасно, поскольку в морозную погоду на дороге может образоваться слой льда, который снижает сцепление с дорогой, из-за чего возникает риск заноса. Зимние покрышки обеспечивает, что сцепление с дорогой будет как можно лучшим.

В прошлом году Госполиция зафиксировала 711 водителей, покрышки на автомобилях которого не имели достаточной глубины протектора или были повреждены.

В полиции напоминают: в переменчивую погоду на дороге нужно соблюдать осторожность — избегать резких маневров, соблюдать безопасную дистанцию от едущего транспортного средства, а также выбирать скорость, соответствующую состоянию дорожного покрытия.

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