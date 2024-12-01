Президент Латвии Эдгар Ринкевич в телефонном разговоре с президентом Грузии Саломи Зурабишвили подтвердил свою поддержку европейского пути Грузии, сообщает агентство LETA.

Как говорится в сообщении Ринкевича в социальных сетях, он "подтвердил поддержку Латвией грузинского народа, демократической Грузии и ее европейского пути".

Он подчеркивает, что "решение правительства Грузии остановить европейскую интеграцию явно противоречит воле народа и конституции".

Между тем министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Латвия полностью поддерживает заявление Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, в котором та предупредила власти Грузии не применять насилие против демонстрантов, протестующих против действий правительства о приостановке переговоров о вступлении в ЕС.

Как сообщалось, протесты против приостановки переговоров Грузии о вступлении в ЕС начались 28 ноября, когда премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что страна выйдет из переговоров о вступлении в союз до конца 2028 года.

В грузинском МВД заявили, что "поведение некоторых протестующих приобрело агрессивный характер" и что полиция "реагирует соответствующим образом и в соответствии с законом на любое нарушение".

За последние два дня в Тбилиси было арестовано более ста человек.

Согласно официальным результатам, 26 октября в Грузии на парламентских выборах победила "Грузинская мечта", однако оппозиционные партии и прозападный президент Саломе Зурабишвили не признают результаты выборов, считая их фальшивыми, и бойкотируют новую сессию парламента. Зурабишвили считает, что новый срок полномочий парламента неконституционен, и пытается добиться отмены результатов выборов через Конституционный суд.

Зурасбишвили заявила, что страна становится "почти Россией", а правящая партия "Грузинская мечта" контролирует большую часть государственных институтов.

"Мы увидели это в стране, где у нас больше нет независимых институтов - ни судов, ни центрального банка, ни, конечно, парламента. Мы все быстрее движемся к почти российской модели", - заявила грузинский президент.

Зурабишвили также отвергла слова премьер-министра Грузии Кобахидзе о том, что протесты были "насильственными демонстрациями".

30 ноября Кобахидзе заявил, что Тбилиси по-прежнему привержен продвижению европейской интеграции, но "иностранные субъекты" хотели "украинизации" Грузии по "сценарию Майдана", имея в виду революцию в Украине в 2014 году.

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