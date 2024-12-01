Проживающие в Латвии грузины не согласны с происходящими в Грузии событиями и проявляют солидарность с протестующими. Такое мнение агентству LETA выразил председатель правления неправительственной организации "Европейская инициатива - Грузия" Константин Ионатамишвили.

По словам Ионатамишвили, в субботу, 30 ноября, около 20 человек собрались в центре Риги у памятника Свободы, протестуя против происходящего в Грузии. Подобные мероприятия запланированы и на следующую неделю. Организаторы ожидают, что к акции грузин присоединятся и жители Латвии.

Подобно протестующим в Грузии, проживающие в Латвии грузины тоже выступают против "украденных выборов", фальсификации результатов выборов, а также временного отказа в переговорах о вступлении в Евросоюз.

"Это причина, по которой снова начались массовые протесты, и продолжаются не только в Грузии, но и в других странах, где мы все голосовали за Грузию раньше", - сказал Ионатамишвили. Он отметил, что протестующие хотят "новых, честных" выборов, но нынешняя Центральная избирательная комиссия работает на правящую партию.

Пришедшие на митинг в Риге проявили солидарность с протестующими в Грузии. Ионатамишвили выразил обеспокоенность тем, что в Тбилиси во время столкновений между протестующими и силовиками последние не боятся сниматься на видео, поскольку у них нет идентификационных значков.

По мнению Ионатамишвили, хорошим результатом протестов станут только новые выборы, которые организует "действительно независимый институт".

"Люди хотят изменить международный курс. Люди хотят стать членом Евросоюза, чтобы [Грузия] была частью ЕС. Для этого нам действительно нужны новые, свободные и честные выборы", - заверил Ионатамишвили.

Как сообщалось, протесты против приостановки переговоров о вступлении в ЕС в Грузии начались с 28 ноября, когда премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что выйдет из переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года.

В МВД заявили, что "поведение некоторых протестующих приобрело агрессивный характер" и что полиция "реагирует соответствующим образом и в соответствии с законом на любое нарушение". За последние два дня было арестовано более 100 человек.

Согласно официальным результатам, "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах в Грузии 26 октября, однако оппозиционные партии и прозападный президент Саломе Зурабишвили не признают результаты выборов и бойкотируют новую сессию парламента. . Зурабишвили считает, что новый срок полномочий парламента неконституционен, и пытается добиться отмены результатов выборов через Конституционный суд.

Зурабишвили также отвергла заявление премьер-министра Грузии Кобахидзе о том, что протесты были "насильственными демонстрациями".

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