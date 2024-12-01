Находящейся под санкциями Великобритании лидер партии "Латвии и Вентспилсу", бывший мэр Вентспилса Айварс Лембергс отрицает выдвинутые против него обвинения. Политик считает, что эти санкции его не коснутся.

В видеоролике, опубликованном в социальной сети Facebook, Айварс Лембергс выражает мнение, что британское правительство своими действиями нарушило Конвенцию о защите прав человека и основных свобод. На видео он перечисляет несколько пунктов конвенций, которые, по его мнению, были нарушены.

Латвийский политик не признает ни одного из предъявленных ему обвинений. Он также отметил, что не владеет никакой недвижимостью в Великобритании.

Как сообщалось, в конце ноября Великобритания ввела санкции против восьми человек - граждан разных стран, обвиняемых властями в крупномасштабной международной коррупции, в их число попали Лембергс и его дочь Лига.

В заявлении британского правительства говорится, что Лембергс замешан или был замешан в серьезной коррупции. То есть Лембергс, как мэр Вентспилса, несет ответственность за серьезную коррупцию или был замешан в серьезной коррупции в форме взяточничества и растрат.

Тогда как Лига Лемберга способствовала или поддерживала серьезную коррупцию, а также получала финансовую выгоду или получала какую-либо другую выгоду от серьезной коррупции. Другими словами, по мнению Великобритании, дочь Лемберга была замешана во взяточничестве и растрате своего отца.

Наложенные на них санкции включают замораживание активов и запреты на поездки в Великобританию.

Кроме того санкции Британии введены в отношении украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа и его жены Лады Фирташ, а также гражданки Анголы и России, миллиардерши Изабеллы Душ Сантуш.

МИД Великобритании назвало Фирташа, Лембергса и Сантуша "тремя отъявленными клептократами" и обвинило их в "краже богатства своих стран ради личной выгоды".

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