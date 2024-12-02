В соответствии с порядком, установленным Законом о государственной гражданской службе, с 3 января следующего года бывший заместитель государственного секретаря по политике здравоохранения Министерства здравоохранения Антра Валдмане будет назначена на должность директора Инспекции здравоохранения (ИЗ), сообщили порталу Delfi в Минздраве.

Валдмане получила медицинское образование и имеет степень магистра в области социальных наук, специальность - менеджмент. В ходе своей профессиональной карьеры Валдмане работала в Инспекции фармацевтики, Инспекции здравоохранения и занимала руководящие должности в Минздраве - возглавляла Отдел качества лечения, Департамент здравоохранения, а в течение последних трех лет занимала должность заместителя госсекретаря министерства по вопросам политики здравоохранения.

Обозначая приоритетные действия на посту главы ИЗ, Валдмане особо отметила надзор за доступностью лекарств в контексте изменений в модели ценообразования со следующего года, безопасность пациентов, а также их опыт, и укрепление человеческих ресурсов ИЗ.

С нового года должность директора ИЗ станет вакантной, поскольку нынешний директор инспекции Анита Слокенберга покинет ее по обоюдному согласию сторон.

Слокенберга возглавляла ИЗ с мая 2021 года.

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