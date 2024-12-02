В Латвии преждевременно прекращает учебу меньше молодежи, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС), и за последние десять лет в этом показателе уменьшилась разница между полами, следует из ежегодного доклада Европейской комиссии "Обзор образования и учебы - 2024".

В прошлом году в Латвии 7,7% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет прекратили учебу досрочно. Это на 1,8 процентного пункта меньше, чем в среднем по ЕС. Страны ЕС обязались к 2030 году добиться сокращения доли таких молодых людей так, чтобы она не превышала 9%.

Учебу в школе преждевременное чаще бросают юноши (10%), чем девушки (5,5%). Но эта разница за последние десять лет постоянно снижалась - с 7,8 процентного пункта в 2013 году до 4,5 процентного пункта в 2023 году - и теперь приближается к среднему показателю по ЕС - 3,6 процентного пункта.

В то же время на сельских территориях доля преждевременно прекращающих учебу подростков по-прежнему выше и составляет 9,5%, говорится в отчете.

Доклады по обзору образования и учебы по странам отражают недавнее и нынешнее развитие распорядительной политики на всех уровнях образования в странах ЕС. Их готовят на основе новейших доступных количественных и качественных доказательств.

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