Во вторник утром акцию протеста у здания Министерства земледелия проводит Ассоциация производителей мясного скота. Животноводы недовольны новыми правилами, которые значительно увеличивают выплаты Продовольственной и ветеринарной службе (PVD) и вводят экспортную пошлину на крупный рогатый скот.

Как заявили в ассоциации, поправки к правилам Кабинета министров №681 "О порядке начисления и внесения платежей за действия Продовольственно-ветеринарной службы по государственному надзору и контролю и за платные услуги" предусматривают не только увеличение цен на услуги PVD в два раза, но и введение новых платежей.

Поправки были приняты без консультаций с отраслью и без учета их влияния на ее конкурентоспособность в Европе, сказал глава организации Раймонд Яковицкис.

По его словам, "понятно, что таким образом государство бессовестно решает вопрос увеличения бюджета PVD, увеличивая в несколько раз прейскурант этого учреждения за выдачу сертификата на экспортируемых животных, а также вводя новый платеж. Мы это не поддерживаем, поскольку логического обоснования этим изменениям нет!".

Также в проекте поправок предусмотрена новая позиция – применение пошлины на крупный рогатый скот с трехмесячного возраста. Раньше такой позиции не было. "Это недопустимо, так как значительно влияет на нашу конкурентоспособность во всей Европе! Ни Эстония, ни Литва не вводят дополнительные налоги на экспортируемых животных. Мясное животноводство в Латвии в основном основано на экспорте, а это означает, что введение налога в прямом смысле угрожает жизнеспособности отрасли!" - сказал Яковицкис.

Кроме того, информация о поправках появилась на Портале правовых актов лишь на короткие две недели в июле, в самую горячую пору для фермеров. "Сознательные действия или совпадение?" - интересуется Яковицкис.

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