В Даугавпилсе утверждены поправки к муниципальным правилам содержания домашних животных, которые предусматривают запрет на выгул собак на детских площадках и в местах проведения общественных мероприятий, сообщили в самоуправлении.

По словам представителей самоуправления, изменения были разработаны с учетом мнения жителей и предусматривают как более строгие ограничения, так и ряд послаблений. Цель изменений - улучшений безопасности в общественных местах и более четкое регулирование ответственности владельцев собак.

В дополнение к правилам Кабинета министров о том, что собака может находиться без поводка в специализированных местах для выгула собак, поправки к обязательным правилам "Правила содержания домашних (комнатных) животных в Даугавпилсском самоуправлении" предусматривают, что собака может находиться без поводка и в лесу.

Чтобы собака не создавала угрозу безопасности людей и других животных, поправки к Обязательным правилам запрещают нахождение собак с детьми на площадках для отдыха и игр, в учебных заведениях и на их территориях, на спортивных площадках и треках, в местах проведения массовых мероприятий. Собаки также не будут допускаться в купальные зоны самоуправления, а именно в купальную зону Большого Улья, купальную зону Большого Улья "Hropu vilnis" и купальную зону озера Šūņu.

Чтобы собака не представляла угрозу безопасности для людей и других животных, поправки к Обязательным правилам запрещают нахождение собак с детьми на площадках для отдыха и игр, в учебных заведениях и на их территориях, на спортивных площадках и треках, в местах проведения массовых мероприятий. Собаки также не будут допускаться в купальные зоны самоуправления, а именно в купальную зону озера Лиелайс-Стропу, купальную зону Stropu vilnis и купальную зону озера Шуню.

В то же время самоуправление больше не будет ограничивать присутствие собак в общественных водоемах, которые не считаются публичными муниципальными зонами для купания.

Поправки к обязательным правилам предусматривают, что ограничения не распространяются на собак-поводырей, собак-ассистентов, собак-терапевтов и служебных собак, если они выполняют служебные обязанности вместе с должныстным лицом. В этом случае у владельца собаки должно быть соответствующее удостоверение питомаца.

В свою очередь, ограничения на нахождение в детских местах отдыха и игровых площадках, в учебных заведениях и на их территориях, на спортивных площадках и трассах и в местах проведения массовых мероприятий не относятся к мероприятиям, которые связаны с показательными выступлениями или выставками собак.

Согласно правилам Кабмина, в тех местах, где муниципалитет не разрешил находиться с собакой, собаку необходимо поместить в подходящую для переноски сумку, контейнер или клетку.

При разработке поправок был проведен опрос о присутствии собак в общественных местах на территории города, в котором за две недели приняли участие 1454. Результаты опроса помогли самоуправлению принять решение об ограничениях и правилах, целью которых является более четкое регулирование содержания домашних животных, а также обеспечение безопасности и порядка в городе.

В опросе жители выразили мнение, что некоторые ограничения не должны касаться маленьких собак.

"Однако, если самоуправление определяет места, где разрешено находиться без поводка, то запрет распространяется на все виды собак, независимо от породы, поскольку, согласно правовому регулированию, оно не имеет полномочий устанавливать никаких исключений в этом вопросе", - пояснили в муниципалитете.

За нарушение правил будет применена административная ответственность в соответствии с Законом о защите животных.

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