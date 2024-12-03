Меморандум о взаимопонимании между представителями государственного управления и компанией Microsoft будет включать сотрудничество в создании Центра передового опыта в области искусственного интеллекта, заявил во вторник, 3 декабря, министр экономики Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян).

Во вторник в Риге состоялось мероприятие по подписанию меморандума.

По словам Валайниса, уже сегодня правительство планирует утвердить законопроект о создании Центра передового опыта в области искусственного интеллекта в Латвии.

С подписанием меморандума планируется начать внедрение технологий искусственного интеллекта в рамках пилотного проекта. "Это начало сотрудничества, и нас ждет долгий и интересный путь, в процессе которого мы будем искать способы сделать государственное управление более эффективным, быстрым и таким, которое быстрее помогает нашим жителям в повседневной жизни", — сказал Валайнис.

Министр экономики подчеркнул, что, наблюдая за развитием экономики других стран, например, США, видно, что использование этих технологий в реальной жизни помогает стимулировать экономический рост.

В свою очередь, министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") сказала, что для Латвии это важный день на пути к цифровой трансформации страны.

Берзиня отметила, что искусственный интеллект — это не просто инструмент, а способ мышления и философия того, как действовать в будущем. "Это открывает множество возможностей, которые раньше были неизвестны", — добавила она.

Также Берзиня подчеркнула, что Центр передового опыта в области искусственного интеллекта начнет работать в феврале следующего года, но до этого законопроект о создании центра должен быть утвержден в Сейме.

Руководитель американской технологической компании Microsoft в Украине и странах Балтии Леонид Полупан сказал, что искусственный интеллект может помочь в повышении эффективности государственного управления, и что цель Microsoft — помочь Латвии в этом процессе.

Полупан отметил, что целью Европейского союза является обучение 75% бизнеса в Европе адаптации технологий искусственного интеллекта.

"Это не большая мечта, это реальность, которую мы уже видим", — сказал Полупан, указав, что изменения происходят очень быстро. Он также подчеркнул, что подписанный меморандум поможет Латвии развивать экономику и стать важным игроком в цифровом секторе.

Директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Иева Ягере заявила, что в эпоху технологий госучреждения, наряду с предпринимателями, должны идти на шаг впереди. "Внедряя решения, мы стремимся улучшить качество услуг для предпринимателей и сделать процесс принятия решений более быстрым", — сказала она.

Ягере также отметила, что LIAA планирует запустить пилотный проект, в рамках которого будут внедрены элементы искусственного интеллекта в деятельность агентства для улучшения сотрудничества с предпринимателями.

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